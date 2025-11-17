Menü Kapat
TGRT Haber
Onur Kaya
Editor
 | Onur Kaya

Ara tatil bitti, okullar yeniden açıldı: Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen bugün ders başı yaptı.

Milli Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon ile 1.2 milyon öğretmen 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından bugün okula döndü.

Ara tatil bitti, okullar yeniden açıldı: Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı

Eğitim takvimi doğrultusunda birinci , 10-14 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Ara tatil bitti, okullar yeniden açıldı: Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı

HEM DİNLENDİLER HEM TEKRAR YAPTILAR

Liseye Geçiş Sınavı () ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığı yapan öğrenciler ise ara tatilde hem dinlendi hem de ders tekrarı yapıp açıklarını kapattı.

OKULLAR TATİL TAKVİMİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek.

