Okullar açıldı, İstanbul'da trafik kilitlendi

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci için bir haftalık ara tatil sona erdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapan öğrenciler bugün yeniden okulların yolunu tuttu. Ancak okulların açılmasıyla beraber trafik adeta kilitlendi.

İSTANBUL TRAFİĞİ KİLİTLENDİ

İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu. Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.

YOĞUNLUK YÜZDE 70

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu bu sabah saat 08.00 itibarıyla yüzde 70 olarak ölçüldü.