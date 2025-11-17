Okullar açıldı, İstanbul'da trafik kilitlendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci için bir haftalık ara tatil sona erdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapan öğrenciler bugün yeniden okulların yolunu tuttu. Ancak okulların açılmasıyla beraber trafik adeta kilitlendi.
İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu. Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu bu sabah saat 08.00 itibarıyla yüzde 70 olarak ölçüldü.