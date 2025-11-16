Menü Kapat
16°
Ara tatilin bitmesiyle dönüş yine son güne kaldı! 'Kilit kavşak' durdu

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle ailelerin dönüş çilesi başladı. Türkiye'nin 43 ilinin geçiş noktası olarak bilinen 'kilit kavşak' bölgesi Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 20:17

Türkiye'de ara tatilin son günü aileler yollara koyuldu. Okulların pazartesi günü açılacak olması sebebiyle 'nin 'kilit kavşak' olarak bilinen en yoğun noktasında trafik sıkıştı. O anlar havadan görüntülendi.

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA ARA TATİL YOĞUNLUĞU

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olarak bilinen "kilit kavşak" Kırıkkale’de, ara tatilin sona ermesiyle birlikte karayollarında yaşanan havadan görüntülendi. Bir haftalık tatilin ardından, ’na (MEB) bağlı yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Tatilcilerin yollara akın etmesiyle şehirler arası karayollarında da trafik hareketliliği arttı.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. Yoğunluk nedeniyle sürücülerin düşük hızla ilerlediği, kavşak ve bağlantı noktalarında bekleme sürelerinin uzadığı görüldü. Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda ise trafiğin genel olarak akıcı seyrettiği gözlemlendi.

Dönüş trafiğinin en fazla hissedildiği Ankara istikametinin bazı kesimlerinde trafik akışındaki yavaşlama havadan kaydedildi. Trafik yoğunluğunun artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri güzergah genelinde tedbirlerini artırdı. Ekipler, sürücülerin hız limitlerine uyması, yakın takipten kaçınması ve uzun yolculuklarda dinlenme molaları vermesi konusunda uyarılarda bulundu.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#ara tatil
#kırıkkale
#trafik yoğunluğu
#D200 Karayolu
#D765 Karayolu
#Dönüş Trafiği
#Yaşam
