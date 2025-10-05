Menü Kapat
20°
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Tekin 'rapor hazır' diyerek duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik hazırlanan raporun tamamlandığını duyurdu. İlk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve diğer bakanlara çalışmaya ilişkin bir sunum yapacağını aktaran Tekin, 2025 yılı öğretmen atamaları için tarih de verdi.

Bakan Tekin 'rapor hazır' diyerek duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor!
, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla ilgili yapılan çalışma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceğini aktaran Bakan Tekin, YÖK'ün lisans eğitiminin 3 yıla düşürülmesine ilişkin hazırlığını da hatırlattı.

Bakan Tekin 'rapor hazır' diyerek duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor!

RAPOR TAMAMLANDI

Bir süredir üzerinde çalışılan raporun tamamlandığını açıklayan Bakan Tekşn, "Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var. İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin 'rapor hazır' diyerek duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor!

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM KARAR GÖRE DİZAYN EDİLECEK"

Düzenlemenin son şeklinin bu yıl içinde karar verileceğini söyleyen Tekin, "Önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi buna göre dizayn edilecektir" diye konuştu.

Bakan Tekin 'rapor hazır' diyerek duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor!

KPSS - MÜLAKAT DÖNEMİ

Kanal 7'de gazetecilerin soruları cevaplayan Bakan Tekin, 2025 yılı öğretmen atamaları ve Milli Eğitim Akademisi kontenjanları hakkında da konuştu. ile mülakat döneminin bittiğini dile getiren Tekin, "Bunu bu yıl son kez yaptık" dedi.

Bakan Tekin 'rapor hazır' diyerek duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor!

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

24 Kasım'da 15 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını da sözlerine ekleyen Tekin, "2026 başından itibaren akademide 10 bin öğretmenin eğitim sürecini başlatacağız" ifadelerini kullandı.

