İhracatçılara yeni destek! Bakan Şimşek duyurdu: Yeni paketler geliyor!

İhracatçılar ve faiz hassasiyeti olan firmalara yönelik yeni destek paketleri geliyor. Pakette olan Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında, ihracatçılara yönelik 10 milyar TL mevcut destek paketinin kefalet limiti 20 milyar TL'ye çıkartılacak.

4 MİLYAR TL'LİK KEFALET LİMİTLİ PAKET

e-İhracat yapan firmalar için 500 milyon TL kefalet limitli yeni bir destek paketi devreye alınacak. Katılım hassasiyeti olan firmalar için de 4 milyar TL kefalet limitli yeni bir destek paketi başlatılacak.

"İHRACATÇILARIMIZA YENİ DESTEKLER"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek, "İhracatçılarımıza yeni destekler. İhracatçılarımızın ve katılım hassasiyeti olan firmalarımızın finansmana erişimini yeni kefalet paketleriyle kolaylaştırmaya devam ediyoruz"

https://x.com/memetsimsek/status/1974787487487959316