TGRT Haber
20°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

ABD’deki kriz yaradı: Bitcoin yeni rekor kırdı

Bütçe krizinin uzaması, yatırımcıları kripto paralara yöneltti. Bitcoin 125 bin 500 doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

ABD’deki kriz yaradı: Bitcoin yeni rekor kırdı
Haber Merkezi
|
05.10.2025
saat ikonu 12:00
|
05.10.2025
saat ikonu 12:10

ABD’de federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanması, finansal piyasalarda büyük bir belirsizlik yarattı. Yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, yeniden sahneye çıktı. Dünyanın en büyük kripto para birimi 125 bin 500 doları aşarak rekor tazeledi.

ABD’deki kriz yaradı: Bitcoin yeni rekor kırdı

BİTCOİN’DEN TARİHİ SIÇRAYIŞ

Analiz şirketi CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,5’in üzerinde değer kazanarak 125 bin 559 dolara kadar yükseldi. Bu, 14 Ağustos’ta kırdığı 124 bin 480 dolarlık önceki rekorunu geride bıraktı.
Kripto piyasasının toplam değeri de aynı dönemde yüzde 1,5 artışla 4 trilyon 260 milyar dolara ulaştı.
Uzmanlar, bu yükselişte Trump yönetiminin kripto dostu politikalarının ve kurumsal yatırımcıların güçlü talebinin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Bitcoin’in bu haftaki toplam kazancı yaklaşık yüzde 15’e ulaştı.
da Bitcoin’in rüzgârını arkasına aldı. İkinci büyük kripto para birimi yüzde 1,1 artışla 4 bin 570 dolardan işlem gördü.

ABD’deki kriz yaradı: Bitcoin yeni rekor kırdı

HÜKÜMETİN KAPANMASI MALİ RİSKLERİ ARTIRDI

ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında federal bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, 1 Ekim itibarıyla hükümetin kapanmasına neden oldu.
Bu durum yalnızca kamu kurumlarını değil, ekonomik veri akışını da etkiledi. Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), 2 Ekim’de haftalık işsizlik başvurularını yayımlayamadı; 3 Ekim’de açıklanması planlanan eylül ayı istihdam verileri de ertelendi.
Analistler, bu veri kesintisinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin belirsizliği artırdığını belirtiyor.
Dolar ve tahvil piyasaları da bu gelişmeden olumsuz etkilendi. Yatırımcılar, ABD ekonomisine ilişkin endişeler nedeniyle dolardan uzaklaşıp ve kripto paralara yöneliyor.

ABD’deki kriz yaradı: Bitcoin yeni rekor kırdı

ALTIN DA GÜVENLİ LİMAN ROLÜNÜ KORUYOR

Altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürüyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra, ABD’nin düşen faiz oranları ve devam eden enflasyon endişeleri merkez bankalarının alımlarını artırmasına yol açtı. Altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürüyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra, ABD’nin düşen faiz oranları ve devam eden enflasyon endişeleri merkez bankalarının alımlarını artırmasına yol açtı.
Uzmanlar, Orta Doğu ve Ukrayna’daki gerginliklerle birlikte ABD’nin mali istikrarına duyulan güvenin azalmasının, hem altına hem de Bitcoin’e destek sağladığını söylüyor.

#Ekonomi
#altın
#bitcoin
#ethereum
#Finansal Piyasalar
#Abd Bütçe
#Kapanma
#Ekonomi
