ABD’deki kriz yaradı: Bitcoin yeni rekor kırdı

ABD’de federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanması, finansal piyasalarda büyük bir belirsizlik yarattı. Yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, Bitcoin yeniden sahneye çıktı. Dünyanın en büyük kripto para birimi 125 bin 500 doları aşarak rekor tazeledi.

BİTCOİN’DEN TARİHİ SIÇRAYIŞ

Analiz şirketi CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,5’in üzerinde değer kazanarak 125 bin 559 dolara kadar yükseldi. Bu, 14 Ağustos’ta kırdığı 124 bin 480 dolarlık önceki rekorunu geride bıraktı.

Kripto piyasasının toplam değeri de aynı dönemde yüzde 1,5 artışla 4 trilyon 260 milyar dolara ulaştı.

Uzmanlar, bu yükselişte Trump yönetiminin kripto dostu politikalarının ve kurumsal yatırımcıların güçlü talebinin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Bitcoin’in bu haftaki toplam kazancı yaklaşık yüzde 15’e ulaştı.

Ethereum da Bitcoin’in rüzgârını arkasına aldı. İkinci büyük kripto para birimi yüzde 1,1 artışla 4 bin 570 dolardan işlem gördü.

HÜKÜMETİN KAPANMASI MALİ RİSKLERİ ARTIRDI

ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında federal bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, 1 Ekim itibarıyla hükümetin kapanmasına neden oldu.

Bu durum yalnızca kamu kurumlarını değil, ekonomik veri akışını da etkiledi. Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), 2 Ekim’de haftalık işsizlik başvurularını yayımlayamadı; 3 Ekim’de açıklanması planlanan eylül ayı istihdam verileri de ertelendi.

Analistler, bu veri kesintisinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin belirsizliği artırdığını belirtiyor.

Dolar ve tahvil piyasaları da bu gelişmeden olumsuz etkilendi. Yatırımcılar, ABD ekonomisine ilişkin endişeler nedeniyle dolardan uzaklaşıp altın ve kripto paralara yöneliyor.

ALTIN DA GÜVENLİ LİMAN ROLÜNÜ KORUYOR

Altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürüyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra, ABD'nin düşen faiz oranları ve devam eden enflasyon endişeleri merkez bankalarının alımlarını artırmasına yol açtı.

Uzmanlar, Orta Doğu ve Ukrayna’daki gerginliklerle birlikte ABD’nin mali istikrarına duyulan güvenin azalmasının, hem altına hem de Bitcoin’e destek sağladığını söylüyor.



