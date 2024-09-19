Bakan Tekin'den LGS'de iptal edilen soruyla ilgili açıklama: 10 bin öğrenci etkilendi

19 Eylül 2024 09:14 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:21

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okulların istediği yüksek miktarda kitap paralarına ilişkin, 400 civarında okulun yüzde 300’ün üzerinde zam yaptığını ve onlara gerekli cezaların verildiğini duyurdu. Tekin, LGS'de iptal edilen soruyla ilgili de 10 bin öğrencinin etkilendiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin, kitap fiyatlarında fahiş zam yapan 400 okula ceza​ yazdıklarını açıkladı. Ayrıca okullarda satılan kitapların havale ve EFT​ gibi yöntemlerle ödenmesinin suç olduğunu belirtti.

400 OKULA BÜYÜK CEZA

Özel okulların yıllık 60 bin TL'yi bulan kitap ücretlerine ilişkin açıklama yapan Bakan Tekin, ''Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış. Onlara hemen gerekli cezaları verdik'' dedi.

OKULLARIN EFT, HAVALE YOLUYLA ÜCRET ALMALARI SUÇ

Bakan Tekin bazı özel okulların kitaplarını sisteme girmediklerini belirterek ''Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, bunda sorun yok fakat şunu yapmalarını istiyorum; bu kitapları sisteme girsinler. Bizim özel okullarla ilgili yaptığımız yazılımda okulların kıyafet, servis ve yardımcı kaynaklarla ilgili ücretleri var. Mesela diyelim ki; okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı. Onu sisteme girsin istiyoruz. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç'' diye konuştu.

LGS'DE İPTAL EDİLEN SORU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Bakan Tekin LGS'de tartışmalara neden olan ve mahkeme tarafından iptal edilen soruyla ilgili bu durumdan yaklaşık 10 bin öğrencinin etkilendiğini söyledi. Tekin sözlerine şöyle devam etti;

''İdare mahkemesi 11 Eylül günü yani 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. Temyize gitsem, benim lehime sonuçlanırsa bu sefer yine öğrenciler mağdur olacak. Dolayısıyla biz şimdi temyiz hakkından imtina edeceğiz. Bu durumdan yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı ise 21 Eylül itibarıyla belli olacak. Bu nedenle biz mağduriyet olmasın diye "puanı yeniden hesaplanan öğrenciler isterlerse bir üst tercihine kontenjan sınırına bakılmaksızın yerleştirilebilir" dedik. Yeni hesaplamaya göre mevcut kayıt yaptırdığı okula puanı tutmayanları da kazanılmış hak olarak kabul ettik. Onlara mevcut okullarınızda devam ediyorsunuz dedik''

"HAYALET LİSELERE AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ"

Lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlanmak için açık liseye ya da hayalet lise olarak tabir edilen kurslara devam etmek istemesiyle ilgili de "çok ağır yaptırımlar uyguluyoruz" diyen Tekin şu bilgileri verdi: ''Açık liselere geçişte şöyle bir sorun vardı; çocuk 11. Sınıfı okuyor, 12. Sınıfta açık liseye geçip merdiven altı kurslara gidiyor. Biz göreve başlar başlamaz bu kapıyı kapattık. Mesela çocuk, 9. sınıfta ben açık liseye gideceğim diyorsa buna karışmayız. Ama 9. sınıfta fen lisesine gidip kayıt yaptırıyor, dolayısıyla başka bir çocuğun oraya yerleşmesini engelliyor, 12. sınıfa geçince de ben açık liseye gidiyorum diyor. Oraya artık nakille de öğrenci alamıyoruz. Sonra hayalet sınıflar çıktı. Hayalet liselere çok ağır yaptırımlar uyguluyoruz. Bunu duyduğumuz an hemen cezayı verdik geçen sene. Geçen sene hayalet sınıftan dolayı yaklaşık 500 civarında okula ceza yazdık. Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz''