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ÖSYM duyurdu! Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 12:43 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 12:49
ÖSYM duyurdu! Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamayla YDS/2 başvuru sürecinin ayrıntıları duyuruldu. YDS/2 başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden kısa sürede yapılabilecek.

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuru süreci 17 Eylül itibariyle başladı.

Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ÖSYM duyurdu! Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı - 1. Resim

YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılan açıklamada; 

"2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacaktır.

ÖSYM duyurdu! Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı - 2. Resim

Sınava başvurular, 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

ÖSYM duyurdu! Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı - 3. Resim

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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