Bakan Tekin'den 'lisede uygunsuz kıyafet' tartışmalarına ilişkin açıklama: Gereken yapılacak

14 Haziran 2024 10:59 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:52

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde kız öğrencilerin kıyafetlerinin 'uygunsuz bulunması' gerekçesiyle okul yönetimi tarafından mezuniyet törenine alınmadığına ilişkin iddialara cevap veren Bakan Tekin, arzu edilmeyen bir olay yaşandığını ve ihmali olanlarla ilgili gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

LİSEDEKİ MEZUNİYET TÖRENİNDE 'UYGUNSUZ KIYAFET' GERGİNLİĞİ

"Millet cımbızla çekiyor. Olayın başlangıç noktasında okul müdürü öğrenci arkadaşlardan mezuniyet töreninin yapılacağı alanın büyüklüğü kadar kontenjan veriyor. Her öğrenciye 4 kontenjan veriliyor ve kimle geleceği soruluyor. Başlangıç aşamasında listede ismi yazmayan öğrenci arkadaşlarımız listedeki sayının 2 katı kadar misafirle gelmek isteyince okul müdürü müdahale ediyor. Önce listedeki isimleri alalım, yer kalırsa sizi de alırız diyor. Tartışma böyle başlıyor ve ondan sonra arzu etmediğimiz boyuta ulaşıyor.

"İHMALİ OLANLARLA İLGİLİ GEREKEN YAPILACAK"

Bu olay duyulur duyulmaz ilçe milli eğitim müdürümüz 7-8 dakika içinde olay yerine intikal ediyor ve sorunu çözüyor. Çocuklarımızın mezuniyet törenine katılması sağlanıyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Biz zaten bakanlık olarak ihmali ve yanlışı olanlarla ilgili gerekli işlemleri, incelemeleri yapacağız. Beni üzen şey yeterince olayın araştırılmadan öğretmen ve idareci arkadaşlarımızın linç edilmesi.

SINIF TEKRARI TARTIŞMASI

Sınıf tekrarıyla ilgili okullarımızdaki işlemler henüz tamamlanmadı. Bayram sonrası net rakamları göreceğiz. Genel olarak çok marjinal bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Sınıf tekrarını niye yaptık? Öğretmen arkadaşlarımızın bizlerden eğitim öğretim sürecinin daha ciddi şekilde yürümesi, öğretmenlerin emeklerinin daha sağlıklı şekilde alınabilmesi, öğretmenlerin itibarının korunması için attığımız adımlardı. Öğrenciler açısından da öğrenci başarısı için aldığımız tedbirlerdi.

9. sınıflar açısından yönetilemeyecek bir durum yok. Çok ciddi sayıda sınıf tekrarı olacağı için 9. sınıf kayıtlarında sıkıntı yaşanacağı iddiası doğru değil. Bunun hesabını yapıyoruz. Net rakamları bayramdan sonra göreceğiz.

DEVAMSIZLIK AFFI GELECEK Mİ?

Devam konusunu da çok önemsiyoruz. Özellikle 12. sınıflar açısından söyleyeyim. Çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanacakları alanın bizim okullarımız ve öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız devamsızlık yapıp merdiven altı kurslarda, kaçak eğitim veren kurslarda ya da çok farklı yapıların organize ettiği kurslarda eğitim öğretim adı altında sınava hazırlık kurslarını arzu etmiyoruz. Çocuklarımızın okullarda zaman geçirmesini istiyoruz.

Bunun için de daha önce söyledik. ÖSYM ile çok sağlıklı bir süreç yürütüyoruz. ÖSYM soru hazırlama havuzunun içerisinde yarıya yakınını MEB bünyesindeki öğretmen arkadaşlarımızla hazırladı. Sınav esnasında çıkan soruların tamamı müfredat odaklı. Hal böyle olunca çocuklarımızın dışarıda değil okullarda sınava hazırlanmasını arzu ediyoruz. Devamla ilgili aldığımızın kararın önemli bir gerekçesi de buydu.

Biz bu anlamda doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Devamsızlıkla ilgili herhangi bir af ya da düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Çocuklarımız bu düzene alışacaklar."