Bakan Tekin'den öğrencilere yarıyıl tatili uyarısı: Sakın ihmal etmeyin

20 Ocak 2025 11:02 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:08

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatiline giren öğrencilere tavsiyede bulundu. Bakan Tekin, tatil döneminde kitap okumanın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​'den öğrencilere dikkat çeken bir tavsiye geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tekin, geleceğe güvenle adım atmak için kitap​ okumanın ve çeşitli aktivitelerle vakit geçirmenin önemine değindi.

"KİTAP OKUMAYI İHMAL ETMEYİN"

Çocukların erken yaşlardan itibaren kitaplarla tanışmasının, oyun​ oynamasının ve farklı hobiler edinmesinin yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Tatil döneminde ilgi alanlarınıza uygun kitaplar okumayı, oyunlar oynamayı ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeyin. Keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim."

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

20 Ocak​ 2025 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Öğrenciler 20 Haziran 2025 tarihinde yaz tatiline girecek.