Bakan Yusuf Tekin müjdeledi: Yarıyıl tatiline özel erişime açıldı

18 Ocak 2025 18:09 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 18:15

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunmak için harekete geçti. Bakan Yusuf Tekin’in duyurusuna göre, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan etkinlik kitapları erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinlik kitaplarını öğrencilere müjdeledi. Bakan Tekin’in açıklamasına göre, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bu özel kitaplar, aile ile geçirilen tatil süresini hem keyifli hem de verimli hale getirecek.

Eğlenceli ve zengin içeriklerle donatılan etkinlik kitapları, çocukların tatilde hem bilgi ve becerilerini pekiştirmesini hem de okul ile ev arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu kaynaklarla öğrencilerin öğrenim sürecine kesintisiz devam etmelerini sağlamak istiyor.

Bakan Tekin sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için yarıyıl tatili etkinlik kitaplarımız hazır Yarıyıl tatilinde evde aile ile geçirilen zamanın niteliğini artırmak, çocuklarımıza zenginleştirilmiş bir kaynak sunmak ve okul ile ev arasındaki devamlılığı destekleyerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağlamak amacıyla hazırladığımız etkinlik kitaplarımızı erişime açtık." ifadelerini kullandı.