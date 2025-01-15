Özel okul fiyatları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

15 Ocak 2025 12:20 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:34

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gündem olan özel okul fiyatları ile ilgili grup toplantısı öncesi açıklama yaptı. Kamuoyunda infial yaratacak şekilde yüksek ücret alan okul sayısının sınırlı olduğunu belirten Tekin "Onlarla ilgili bir başvuru olursa müfettişlerimiz denetimlerini yaparlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Tekin özel okul fiyatlarıyla ilgili "Okulların ders kitapları için ayrı bir ücret almalarını yasakladık. Bunun hepsini eğitim öğretim ücretinin içerisine dahil etmeleri gerektiğini kendileriyle paylaştık. İkincisi yönetmeliğimiz çok açık bir biçimde özel okulların mevcut öğrencilerinin enflasyon + yüzde 5 oranında zam yapabilecekleri mümkün. Bu konudaki hassasiyetimizi paylaştık." dedi.

ÖZEL OKUL FİYATLARI

Bakan Tekin sözlerine şöyle devam etti "Şimdi rakamlar üzerinden kamuoyunda spekülasyonlar yapılıyor. Bu tür durumlarla karşı karşıya olan arkadaşlarımız il milli eğitim müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurursa biz gereğini yaparız. Yaklaşık olarak bizde 10 binin üzerinde özel okul var. Bu özel okulların içerisinden kamuoyunda infial yaratacak derece yüksek ücret alan okul sayısı çok sınırlı. Bu zamlarla özel okul sektörünü zan altında bırakmak doğru değil. Onlarla ilgili bir başvuru olursa müfettişlerimiz denetimlerini yaparlar. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte bu konuda çalışıyoruz. Biz orayı zaten denetim altında tutmaya çalışıyoruz " ifadelerini kullandı.