Özel okul fiyatları cep yakıyor! 400 bin lira olan rakam 1.6 milyon liraya çıkabilir

08 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:00

Özel okul ücretlerindeki artış yüzde 50’yi geçti. Eğitim maliyetlerine yemek, servis ve diğer masraflar da eklenince ailelerin yükü daha da arttı. Peki bu yıl özel okul zam oranları nasıl belirlenecek? Yemek ve servis ücretlerinde nasıl bir artış olacak? Erken kayıt indirimleri ne kadar avantaj sağlayacak? İşte 10 soruda özel okul ücretlerine dair tüm merak edilenler...

Özel okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kayıt​ dönemi başladı. Ara sınıflarda zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlenirken, anaokulları ve 1, 5, 9. sınıflarda bu oran sınırı uygulanmayacak. Yemek, kıyafet ve kırtasiye gibi ek hizmetlere ise yüzde 49,8 zam tavanı getirildi.

ARA SINIFLARDA ZAM TAVANI: YÜZDE 54,8

Sabah gazetesinin haberine göre; her yıl olduğu gibi 2025'in ilk günlerinde de 1,6 milyondan fazla öğrencinin velisini ilgilendiren özel okullardaki ücret artışları yine gündemde yerini alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ağustos 2023'te aldığı kararla, ara sınıflardaki zam oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verilerinin ortalaması alınarak 5 puan enflasyon payı eklenmesiyle hesaplanacak. Bu formüle göre belirlenen yüzde 54,8'lik oran, okulların aşamayacağı yasal tavan olarak kabul edildi. Örneğin, geçen yıl 100 bin TL olan bir okul ücreti bu yıl en fazla 154 bin 800 TL olabilir.

ANAOKULLARI VE BAŞLANGIÇ SINIFLARINDA ZAM SERBESTİSİ

Anaokulları, 1, 5 ve 9. sınıflar için zam oranına dair bir sınırlama bulunmuyor. Bu nedenle bu kademelerde bazı okulların ücretlerini 2-3 kat artırdığı belirtiliyor. Geçen yıl 300-400 bin TL olan bir lisenin 2025-2026 yılında ücretini 3-4 kat artırması mümkün. Bazı okulların ilkokul 1'inci sınıf kayıtları 850 bin TL'ye dayandı.

EK HİZMETLERDE YÜZDE 49,8 TAVAN

MEB, ara sınıfların kitap, kırtasiye, kıyafet, yatakhane, etüt ve uluslararası program ücretlerinde de yüzde 49,8 zam sınırı getirdi. Ancak bu sınır, başlangıç sınıfları için geçerli değil.

YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİNE LİMİT YOK

Okulların yemek ve servis hizmetleri için yasal bir zam sınırı bulunmuyor. Bu hizmetlerde ücretler 40 bin TL’den başlarken, bazı okullarda yemek ücreti yıllık 150 bin TL’yi aşıyor.

BURS VE ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİ

Erken kayıt döneminde bazı okullar, öğrencilerine yüzde 100’e varan burs imkânı sağlıyor. Ayrıca ocak-nisan ayları arasında düzenlenen erken kayıt döneminde, yeni ücretler üzerinden yüzde 25’e varan indirimler yapılabiliyor.

MAYIS SONUNA KADAR ÜCRET AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

MEB yönetmeliğine göre, özel okulların ücretlerini Mayıs sonuna kadar açıklaması gerekiyor. Açıklamayan okullar için kayıtlar, bir önceki yılın ücretleri üzerinden yapılacak. Servis ücretleri ise UKOME tarafından belirlenen tarifeye göre duyurulacak.