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 | Onur Kaya

Bakan Tekin'den özel okullara son uyarı: Kapatmaya kadar gider

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, fahiş fiyat uygulayan özel okulları uyardı. Şikayetlerin gereğinin yapılacağını belirten Bakan Tekin, "Yaptırımlar çok açık, kapatmaya kadar gider" dedi.

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Bakan Tekin'den özel okullara son uyarı: Kapatmaya kadar gider
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 13:33

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, belirli bir hizmetin karşılığı olmayan 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında velilerden fahiş ücretler talep eden özel okulları son kez uyardı. A Haber'e konuşan Bakan Tekin, özel okullardaki fahiş fiyat artışına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÖZEL OKULLARDA FAHİŞ FİYAT ŞİKAYETİ

Tekin, "12 bin tane özel okulumuz var. 22 tane okul çok fahiş diyebileceğimiz dikkat çekici oranlarda ücret talep etmiştir. Onun dışındakilerde böyle bir talep yok. Ancak bu 22 okulun bu şekilde bir yok izlemesi diğer kurumları rahatsız ediyor. O özel okullarımız da bizimle iş birliği yapmaya açıklar. Ben hem velilerimiz hem özel okullarımız bizimle iş birliği yaparlarsa bu tür hukuk dışı uygulamaları bizimle paylaşırlarsa biz gereğini yaparız." dedi.

"KAPATMAYA KADAR GİDER"

Özel okulları uyaran Tekin "Kapatmaya kadar gider" dedi. 700'ün üzerinde soruşturma olduğunu altını çizen Bakan Tekin, "Hepsinin usulsüz olduğu anlamında gelmiyor. Bize şikayet geldikçe biz müfettişlerimizi yönlendiriyoruz. Yaptırımlarımız bu konuda çok açık. İlk uyarıda asgari ücretin 10 katı ceza kesiliyor. 2'nci uyarıda 20 katı cezalar uygulanıyor. Eğer 3'üncü uyarı olursa kapatmaya kadar gidecek cezai durum söz konusu. Dolayısıyla özel okullar da bu konuda hassas davranıyorlar. Eğer bizim hassasiyetlerimizi suiistimal eden birileri varsa gereken yaptırımları uygularız" ifadelerini kullandı.

KALİTELİ EĞİTİM HEDEFİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Her ilimizde en az yüzde 10 fazla derslik kazandırarak daha iyi bir eğitim verilmesi için çalışıyoruz" dedi.

 

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