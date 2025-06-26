Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması! 'İtiraz edenler şimdi teşekkür ediyor'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Yeni müfredatla ilgili konuşan Tekin, "Programa itiraz edenler şu an teşekkür ediyor. Kararlarımızı eğitimcilerimizle alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni müfredat ve eğitimdeki değişikliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Tekin, "Müfredat programına itiraz edenler şimdi teşekkür ediyor. Öğretmenler odasında yüzlerce toplantı yaptık. Kararları eğitimcilerimizle alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYET EDENLER ŞİMDİ TEŞEKKÜR EDİYOR"

Kararları eğitimcilerle birlikte aldıklarını söyleyen Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 2024-2025 yılı itibariyle her kademenin ilk sınıfında uygulamaya başladık. Bu yılki eğitim öğretim dönemi sorunsuz şekilde tamamlandı. maarif modeli 1 ve 2. sınıflarda da uygulanacak. Bilgi edinme modeli uyguluyoruz. Sürekli güncellenecek modeller. Beceri odaklı, dinamik bir model uyguluyoruz. Programımızın ölçümü için ayrı ayrı değerlendirmeler yapılıyor. Müfredat programına itiraz edenler şimdi teşekkür ediyor. Öğretmenler odasında yüzlerce toplantı yaptık. Kararları eğitimcilerimizle alıyoruz.

Biz programlarla ilgili neyden rahatsızdık, neden değiştirdik? 2013 yılında müsteşarlık görevine başlayınca birçok uluslararası toplantıya katıldım. Türkiye eğitim sistemi ile ilgili rahatsızlık, hâlâ çocuklara bilgi edinmeyle ilgili raporlarla uyarılarda bulunuyorlardı." ifadelerini kullandı.