Bakanlık bu temizlik ürününü yasakladı! Sakın satın almayın!

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir adet temizlik ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık açısından zararlı bir temizlik ürününü piyasadan toplatıldığı bilgisini paylaştı. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Bakanlık, aşağıdaki temizlik ürününün sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.