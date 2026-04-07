Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Killik Mahallesi Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yusuf Tekin'e Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile kent protokolü de eşlik etti. Ziyaret sırasında konuşan Bakan Tekin, milli birlik ve beraberlik için bakanlık olarak her adımı atmaya devam edeceklerini söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Yusuf Tekin Gaziantep'te Alevi vatandaşlarla buluştu: "Müfredatımıza çocuklarımızın dini inançlarını öğrenebilecekleri yeni dersler ekledik" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te Alevi vatandaşlarla bir araya gelerek milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı ve bakanlık olarak bu yönde attıkları adımları paylaştı. Bakan Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli işlevinin toplumda birliği, beraberliği ve millet olma bilincini geliştiren bir kuşak yetiştirmek olduğunu belirtti. Tekin, müfredatı revize ederken insanî değerlerin hiçe sayıldığı bir dönemde, coğrafyanın korunabilmesi için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Türkiye'de yeniden kardeşlik iklimini tesis etmek ve milli birliği güçlendirmek için Cumhurbaşkanının riyasetinde önemli adımlar attıklarını söyledi. Müfredatın içerisine çocukların dini inançlarını öğrenebilecekleri yeni dersler eklediklerini ve bunu hassas bir şekilde yürüttüklerini ifade etti. Dede ve zakir eğitimi konusunda sorunları aşmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden modüller tanımladıklarını duyurdu. Bakan Tekin, inanç merkezleri ve ibadet alanlarının, milleti bir arada tutan ve birliği güçlendiren mekanlar olduğunu belirterek sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN ASLİ İŞLEVİ TOPLUMDA BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ, MİLLET OLMA BİLİNCİNİ BİLEN BİR KUŞAK YETİŞTİRMEK"

Ziyaret sırasında konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli işlevinin toplumda birliği, beraberliği, millet olma bilincini, tarihimize, kültürümüze, geleneklerimize, birlikte yaşama arzumuza, medeniyetimize sahip çıkan, çıkması gereken, bunu korumayı kendisine ödev bilen bir kuşak yetiştirmek, bizim asli işlevimiz diye yaklaştık hep. Başladığım günden beri de böyle devam ediyorum. Attığımız her adım, yaptığımız her şey bu coğrafyayı bize vatan kılan büyüklerimize, atalarımıza, dedelerimize, şehitlerimize, gazilerimize ve onların bize bıraktığı birikime sahip çıkma duyarlılığıyla hareket ettik. Müfredatımızı revize ederken bu parametreden hareket ettik. Dedik ki dünya insani değerlerin hiçe sayıldığı, çatışmanın insanları yönetmek için, fitne ve fesadın insanları bölmek için, bölüp rahat yönetebilmek için bir metot olarak kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bizim coğrafyamız ise bütün emperyal güçlerin ağzının suyunu akıtarak baktığı, imrendiği bir coğrafya. Bu coğrafyanın biraz önce söylediğim değerlere göre aynı hassasiyetlerle korunabilmesi için bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlik hukukumuzu devam ettirecek şeyler, bütün dünyaya meydan okuyacak tarzda adımlar atmamız gerekir" dedi.

"KARDEŞLİK İKLİMİNİ YENİDEN EGEMEN KILMAK İÇİN ARTIK HİÇBİR BAHANEMİZ KALMADI"

Bakan Yusuf Tekin, "Türkiye'de yeniden kardeşlik iklimini tesis edecek, milli birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek ne kadar adım varsa atılması gereken, atmaya çaba sarf ettik. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki riyasetinde çok önemli adımlar attık. Bilhassa bu süreçte Cumhur İttifakı'nın büyük önderi, büyük ortağı Doktor Devlet Bahçeli'nin de katkısıyla beraber süreç farklı bir noktaya evrildi. Şu an Türkiye'de artık biz yürütme gücünü temsil eden kişilerin arkasına aldığı bu güçlü siyasi iradeyle beraber bu kardeşliği tesis etmesi için, kardeşlik iklimini yeniden egemen kılması için artık hiçbir bahanemiz kalmadı. Biz de bu realiteden hareketle hareket ediyoruz ve Anadolu'da gittiğimiz her yerde bu bayrağın altında yaşamaktan onur duyan, bu bayrağın üstümüzde dalgalanmasından gurur duyan herkesle bu bayrağın ilelebet dalgalanması için birlikte çalışacağımızı, sorunlarımızı beraber aşacağımızı deklare eden çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda 2022 yılında atılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Cem Evi Kültür Başkanlığı bu anlamda çok önemli bir adım" ifadelerine yer verdi.

"MÜFREDATIMIZIN İÇERİSİNE ÇOCUKLARIMIZIN DİNİ İNANÇLARINI ÖĞRENEBİLECEKLERİ YENİ DERSLER EKLEDİK"

Bakanlık olarak çocukların dini inançlarını öğrenebilecekleri dersleri yeni müfredata eklediklerini söyleyen Bakan Tekin, "Geçen cumartesi günü İstanbul'da bir grup dedeyle sohbetimiz vardı. Ben 'son 100 yıl içinde atılmış en önemli adımlardan bir tanesi' dedim. O da düzeltti. Dedi ki '500 yıl içinde atılmış en önemli adım.' Bu adımın içini dolduracak işleri yapmak bize düşer. Milli Eğitim Bakanı bir kardeşiniz olarak, bu coğrafyanın yetiştirdiği bir kardeşiniz olarak, bu coğrafyada milli birlik ve beraberliği güçlendirmenin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunun farkında olan bir kardeşiniz olarak biz de Milli Eğitim Bakanlığı adına bu süreçte yapılması gereken şeyleri yapıyoruz. Bu arada Erdal beye teşekkür ederim. Bu süreci başından beri çok sağlıklı bir şekilde koordine ediyor. Biz Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapabileceğimiz şeyleri sıraladık. Bundan yaklaşık iki yıl önce 'Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları' başlığıyla başlattığımız çalışmayla önce programlarımız, yani okul müfredatımız içerisinde bu anlamda bu milli birlik ve beraberliğimize zarar verdiğini düşündüğümüz ifadeleri ayıkladık, yeni hususlar ekledik. Müfredatımızın içerisine çocuklarımızın dini inançlarını öğrenebilecekleri yeni dersler ekledik. Bunu yaparken de çocuklarımızın mahremiyetine, çocuklarımızın bu anlamdaki hassasiyetine azami derece dikkat gösterdik. Kimseyi deşifre etmek, kimseyi söylemek istemediği, açıklamak istemediği bir kişisel inancını açığa çıkarmak gibi bir durumla karşı karşıya bırakmadan hassas bir biçimde yürüttük. Yürütmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEDE VE ZAKİR EĞİTİMİ KONUSUNDA SORUNLARI AŞMAK ÜZERE MODÜLLER TANIMLADIK"

Dede ve zakir eğitimi için bakanlık olarak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bakan Tekin, "Şimdi son günlerde üzerinde odaklandığımız bir diğer konu Türkiye'de özellikle dede ve zakir eğitimi konusunda yaşadığımız sorunları aşmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz üzerinden modüller tanımladık. Onları da inşallah yakın bir zamanda süreci tamamlayıp kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Ben mevzuya şöyle bakıyorum. Veysel birlik şiirine başlarken 'Allah birdir, Peygamber hak' diye başlıyor ve bitirirken de diyor ki 'Alevi Sünni'lik nedir, menfaattir varvarası'. Ben böyle bakıyorum. Aramıza ayrılık ve nifak tohumu sokan kişilerin, bu konuları siyasi çıkarlarına alet edinmek isteyen insanların için aramıza bu nifak tohumlarını sokup, bu nifaklardan beslenen bir kitlenin olduğunu Türkiye'de hep beraber farkındayız. Ve ben bir kardeşiniz olarak samimiyetle, bir Müslümana yakışır bir biçimde, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışır bir biçimde, ayrım gözetmeksizin bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretmeyi, milli birliğimizi güçlendirecek, pekiştirecek adımlar atmayı bir görev olarak görüyorum ve böyle davranıyorum. Bunun bütün siyasi münazaaların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Böyle de yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli'nin bizi bu konuda bize yönelik destekleri bizi çok cesaretlendiriyor. Ben şuna inanıyorum. Bizim inanç merkezlerimiz, ibadet alanlarımız, bizi millet olarak bir arada tutan, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendiren mekânlar. Hep beraber buna sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BİRLİK VE BERABERLİK İKLİMİNİ PEKİŞTİRECEK ADIMLARI ATMAK İÇİN BURADAYIZ"

Ziyaret sırasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Tekin, "Milli birliğimizi ve beraberliğimizi güçlü kılmazsak emperyal güçlerin, müstevli hedefleri olan yapıların çok hızlı bir biçimde pençesine düşebiliriz Allah korusun. Bunun tarih boyunca örnekleri çok fazla. O yüzden bize devlet sorumluluğunu taşıyan, milletin sorumluluğunu taşıyan insanlar olarak bizlere düşen görev de bunu, bu birlik ve beraberliği güçlendirecek adımlar atmak. Ben bugün buradaki ziyaretimin bu şekilde yorumlanmasını arzu ederim. Ben bir kardeşiniz olarak bu birlik ve beraberlik iklimini pekiştirecek ne tür adımlar atılması gerekiyorsa hem şahsım hem de temsil ettiğim Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bu adımları atmak için burada olduğumuzu ifade etmek üzere buradaydık. Ev sahipliğiniz için, davetiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum" diye konuştu.