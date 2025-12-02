Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Safa Keser

Darüşşafaka için kıtaları aşan koşucular bir araya geldi

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda “Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız!” kampanyasına destek veren bireysel ve kurumsal koşucuları düzenlediği törenle onurlandırdı.

Darüşşafaka için kıtaları aşan koşucular bir araya geldi
02.12.2025
02.12.2025
saat ikonu 11:00

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 47. , bu yıl da ruhunun güçlü bir simgesi oldu. Bu yıl 67 sivil toplum kuruluşunun (STK) katıldığı maratonda, 41’i kurumsal olmak üzere toplam 820 koşucu, Darüşşafaka’nın “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” kampanyasına destek verdi. Adımlarını babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilerin nitelikli eğitimine katkı sunmak için atan koşucular, 21 milyon TL’nin üzerinde topladı. Bu destek, 1.000’i aşkın Darüşşafakalı öğrencinin kitap, kırtasiye ve materyali ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sağladı.

Koşucular madalya töreninde buluştu

Taksim Elite World Hotels & Resorts’un ev sahipliğinde 1 Aralık’ta düzenlenen törende, en yüksek bağış tutarına ve bağışçı sayısına ulaşan ilk 10 kurumsal ve bireysel koşucuya madalyaları takdim edildi.

Törende ödül takdim edilen kurumlar; Zurich Sigorta Grubu Türkiye, Türkiye İş Bankası, Borusan Holding, Carus Otelcilik, TÜYAP Fuarcılık Grubu, Page Group, Depixen, Süvari, Yıldızlar Yatırım Holding, Elit World Hotels & Resorts, Kibar Holding, HepsiBurada ve CultureBase oldu.

Darüşşafaka için kıtaları aşan koşucular bir araya geldi

Bireysel koşucularda ise Darüşşafaka öğrencisi İnci Naz Sönmez, Atilla Benli, İdil Arsoy, Ceyda Kasabalı Albayram, Beşir Özmen, Cenk Akıncılar, Büşra Giray, Seda Paskal, Cavit Caner Alkan, Furkan Canlı, Celal Sümer ve İsmail Ay’a ödülleri takdim edildi.

Oğuz Güleç: “1.000’i aşkın öğrencimiz, sizlerin yürüttüğü kampanyalar sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaştı”

Törende konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, ‘’Darüşşafaka Cemiyeti olarak 162 yıldır ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonumuzu gerçekleştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sürdürülebilirliğimizi sağlayabilmemiz de kaynak yaratabilmemizden geçiyor. Bu anlamda 47. İstanbul Maratonu bizim için ayrı bir öneme sahip. Darüşşafaka için koşan tüm kurumlarımıza, bireysel koşucularımıza ve destekçilerimize teşekkür ederim. Bugün iyiliğin, yardımlaşmanın ve çocuklarımıza aydınlık bir gelecek armağan etme çabasının somut bir örneğini bir kez daha gördük. Ülkemizin dört bir yanından gelen 1.000’i aşkın öğrencimiz, sizlerin yürüttüğü kampanyalar sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaştı. Var ettiniz, var olun!” dedi.

Darüşşafakalı kardeşleri için koştu

Maratonda Darüşşafaka’da okuyan kardeşleri için bağış kampanyası yürüten ve “En İyi Koşucu” unvanına değer görülen Darüşşafaka Lisesi 10. sınıf öğrencisi İnci Naz Sönmez, yaptığı konuşmada tüm destekçilerine yürekten teşekkür etti.

#Spor
#Eğitim
#bağış
#dayanışma
#istanbul maratonu
#Darüşşafaka
#Eğitim
