Dershane ücretleri 2025 yılı için cep yakıyor! LGS ve YKS öğrencileri erken kayıt indirimi peşinde

17 Aralık 2024 12:07 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:08

Dershane ücretleri 2025 yılı için planlama yapan eğitim kurumları tarafından belirlendi. Erken kayıt indirimine rağmen 200 bin lira aşan maliyetler can sıkıyor. Diğer masraflarla birlikte YKS ve LGS sınavı hazırlık maliyeti 300 bin liraya yaklaşıyor.

Türkiye yüksek enflasyon​ döneminden geçerken eğitim ve öğretim masrafları da adeta cüzdan yakmaya başladı. 2025 yılı için fiyatlarını belirleyen LGS​ ve YKS​ hazırlık dershaneleri erken kayıt halinde kapıyı 150-200 bin liradan açmaya başladı. Öğrencilerin kitap, kırtasiye ve diğer masrafları da bu bedele eklendiğinde toplam maliyet 300 bin lirayı aşıyor.

EĞİTİM Mİ TASARRUF MU?

Bazı veliler, çocuklarını dershaneye göndermek yerine, çevrim içi eğitim platformlarını tercih etmeye başladı. Ancak bu seçenek, her öğrenci için yeterli olmuyor. Çünkü birçok öğrenci, bire bir öğretmen desteğine ve fiziksel sınıf ortamına daha fazla ihtiyaç duyuyor.

UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Uzmanlar, çözüm önerileri konusunda farklı görüşler sunuyor. Bazısı, devlet tarafından öğrencilere eğitim desteği sağlanması gerektiğini savunuyor. Buna karşın bir diğer grup ise eğitim maliyetlerinin daha şeffaf hale getirilmesini ve okullardaki eğitim niteliğinin artırılmasını çözüm olarak görüyor.