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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:27

Dünyada en iyi üniversiteler belli oldu: Türkiye’den 22 üniversite listeye girdi

CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarına göre Türkiye’den 22 üniversite, bilimsel yayın ve araştırma performanslarıyla dünya genelinde ilk 1000 yükseköğretim kurumu arasında yer aldı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Dünyada en iyi üniversiteler belli oldu: Türkiye’den 22 üniversite listeye girdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:27

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan uluslararası üniversite sıralaması belli oldu.

CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarına göre ’den toplam 22 üniversite ilk 1000 içerisinde kendisine yer bulurken Ondokuz Mayıs Üniversitesi de bu üniversiteler arasında yer alarak uluslararası akademik görünürlüğünü ortaya koydu.

Dünyada en iyi üniversiteler belli oldu: Türkiye’den 22 üniversite listeye girdi

TÜRKİYE’DEN 22 ÜNİVERSİTE İLK 1000’DE

Dünya genelindeki üniversitelerin bilimsel yayın ve araştırma performanslarının değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 22 yükseköğretim kurumu ilk 1000’e girmeyi başardı.

Dünyada en iyi üniversiteler belli oldu: Türkiye’den 22 üniversite listeye girdi

Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi 225’inci, Hacettepe Üniversitesi 375’inci, İstanbul Teknik Üniversitesi 551’inci, Gazi Üniversitesi 573’üncü ve Ankara Üniversitesi 589’uncu sırada yer aldı.

Dünyada en iyi üniversiteler belli oldu: Türkiye’den 22 üniversite listeye girdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ise dünya genelinde 997’nci sırada yer alarak uluslararası ölçekte değerlendirilen üniversiteler arasında ilk 1000’e girme başarısı gösterdi.

BİLİMSEL YAYIN VE ARAŞTIRMA PERFORMANSI ESAS ALINDI

CWTS Leiden Ranking, üniversitelerin bilimsel araştırma performansını bibliyometrik göstergeler üzerinden değerlendiren uluslararası sıralama sistemleri arasında yer alıyor. Üniversitelerin uluslararası bilimsel yayınlarının analiz edildiği sıralamada; bilimsel etki, araştırma iş birlikleri, açık erişim yayıncılık ve toplumsal cinsiyet çeşitliliği gibi göstergeler dikkate alınıyor.

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#Türkiye
#Leiden Üniversitesi
#Ondokuz Mayıs Üniversitesi
#Cwts
#Cwts Leiden Ranking 2026
#Eğitim
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