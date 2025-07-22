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 | Efe Demir

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1500 üniversitenin değerlendirildiği QS 2026 Dünya Üniversiteleri sıralamasına ilişkin açıklama yaptı. YÖK'ün duyurusuna göre, bu prestijli listede Türkiye'den tam 26 üniversite yer aldı. Peki, QS sıralamasında Türkiye'yi temsil eden üniversiteler hangileri oldu? İşte o üniversiteler...

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Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 15:29

Küresel çapta merakla beklenen "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralaması duyuruldu. QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türkiye'den 26 üniversite yer aldı. Peki, hangi üniversiteler bu sıralamada yer alıyor? İşte, Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den yer alan 26 üniversite:

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ BELLİ OLDU!

QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 26 üniversite yer aldı

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1500 üniversitenin bulunduğu QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 26 üniversitenin yer aldığını bildirdi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

TÜRKİYE'DEN 26 ÜNİVERSİTE LİSTEDE!

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sıralamada 20'den fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden dördüncü ülke olduğu belirtildi. İlk 1000'de Türkiye'den 11 üniversitenin yer aldığı, 9'unun geçen yıla göre sıralamasını yükselttiği, 2'sinin yerini koruduğu ve hiçbir üniversitenin gerilemediği bildirildi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

Açıklamada, 2 Türk üniversitesinin ilk 300'e, 4 Türk üniversitesinin ilk 400'e, 6 Türk üniversitesinin de ilk 500'e girdiği belirtildi.

QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması – Türkiye'den İlk 500'e Giren Üniversiteler:

  • (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) – 269. sıra

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

  • İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) – 298. sıra

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

  • Koç Üniversitesi – 323. sıra

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

  • – 371. sıra

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

  • Sabancı Üniversitesi – 404. sıra

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

  • Bilkent Üniversitesi – 415. sıra

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması – Türkiye'den İlk 1000'e Giren Üniversiteler:

  • Hacettepe Üniversitesi – 571. sıra

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

  • İstanbul Üniversitesi – 628. sıra

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

  • Ankara Üniversitesi – 697. sıra

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

  • Yıldız Teknik Üniversitesi – 736. sıra

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

  • Gazi Üniversitesi – 915. sıra

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

QS'in Türkiye raporuna göre "İşveren İtibarı" göstergesinde ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ'nün dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdiği belirtilen açıklamada, Türk yükseköğretiminin, Türk üniversitelerinin ve Türkiye'nin uluslararası akademik itibarının hızla yükseldiği bildirildi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

"BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL"

Açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, "Bu başarı, tesadüf değil. Hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim." değerlendirmesine de yer verildi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite listede

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#ODTÜ
#Boğaziçi Üniversitesi
#Qs Sıralaması
#Dünya Üniversiteleri
#Türkiye Üniversiteleri
#Yükseköğretim Kurulu
#İtü
#Eğitim
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