e Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2026 2. dönem MEB e-Okul not girişi

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesine günler kala e okul ne zaman kapanacak sorusu gündeme geldi.
e Okul sisteminin 14 Ocak Çarşamba gününe kadar açık olması beklenirken belirlenen tarihin ardından not ve devamsızlık girişleri kapatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi eğitim takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekiyor. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyor.