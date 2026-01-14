Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

e Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2026 2. dönem MEB e-Okul not girişi

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda ara tatil başlıyor. Öğrencilerin gözü ise e okul kapandı mı sorusuna çevrildi. 2026 2. dönem MEB e-Okul not girişinin ne zaman kapanacağı binlerce kişinin gündeminde.

e Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2026 2. dönem MEB e-Okul not girişi
14.01.2026
14.01.2026
2025-2026 öğretim yılının birinci döneminin sona ermesine günler kala e okul ne zaman kapanacak sorusu gündeme geldi.

E OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANACAK?

e Okul sisteminin 14 Ocak Çarşamba gününe kadar açık olması beklenirken belirlenen tarihin ardından not ve girişleri kapatılacak. ’nın (MEB) resmi eğitim takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

e Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2026 2. dönem MEB e-Okul not girişi

E OKUL NOT GİRİŞİ KAPANDI MI?

sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekiyor. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyor.

Eğitimde kar arası! İşte okulların tatil edildiği iller
#Eğitim
#milli eğitim bakanlığı
#e-okul
#devamsızlık
#Eğitim Takvimi
#Not Girişi
#Eğitim
