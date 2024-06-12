e-YDS 2024/9 İngilizce sınavı başvuruları başladı! Başvuru ekranı açıldı
YDS başvuru ekranı açıldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular başladı. 2024 e-YDS Kılavuzu belli oldu. Sınava başvurular, 12-27 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.
e-YDS 2024/9 İngilizce sınavı başvuruları başladı.
12 Haziran 2024 e-YDS sınavı 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.
Sınava başvurular, 12-27 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak.
e-YDS SINAV BAŞVURU EKRANI
Adaylar için deneme e-Sınav uygulaması ve 2024 e-YDS Kılavuzu yayınlandı.
Adaylar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurularını saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
e-YDS 2024/9 İngilizce sınavına alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacak.
Ankara’da 4376, İstanbul’da 472, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 aday sınava alınacak. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına giremeyecek.
e-YDS DENEME SINAVI YAPILACAK
e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı yapılacak.
Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavına girecek.
Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2024 e-YDS Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.