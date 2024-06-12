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e-YDS 2024/9 İngilizce sınavı başvuruları başladı! Başvuru ekranı açıldı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Haziran 2024 14:13 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:13
e-YDS 2024/9 İngilizce sınavı başvuruları başladı! Başvuru ekranı açıldı

YDS başvuru ekranı açıldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular başladı. 2024 e-YDS Kılavuzu belli oldu. Sınava başvurular, 12-27 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

e-YDS 2024/9 İngilizce sınavı başvuruları başladı.

12 Haziran 2024 e-YDS sınavı  6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.

Sınava başvurular, 12-27 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak.

e-YDS SINAV BAŞVURU EKRANI

Adaylar için deneme e-Sınav uygulaması ve 2024 e-YDS Kılavuzu yayınlandı.

Adaylar  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurularını saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

e-YDS 2024/9 İngilizce sınavı başvuruları başladı! Başvuru ekranı açıldı - 1. Resim

e-YDS 2024/9 İngilizce sınavına alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacak.

Ankara’da 4376, İstanbul’da 472, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 aday sınava alınacak. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına giremeyecek.

e-YDS DENEME SINAVI YAPILACAK

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı yapılacak.

Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavına girecek.

Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2024 e-YDS Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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