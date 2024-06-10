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YKS'de ChatGPT oyunu tutmadı: Sınavda suçüstü yakalandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
10 Haziran 2024 13:44 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:59

Isparta’da YKS’nin TYT oturumunda elektronik düzenek kurup soruları iddialara göre ChatGPT yapay zeka programına çözdüren 2 şahıstan 1’i tutuklandı.

Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavında ekipler kopya önlemine karşı sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Bir şahsın TYT oturumunda sınav esnasında üzerinde düzenek olduğu tespit edildi. Isparta'da yakalanan şahsın düzeneği incelendiğinde arayüz ve yazılım yardımıyla soruları ChatGPT isimli yapay zekaya çözdürdüğü ortaya çıktı.

YKS'de ChatGPT oyunu tutmadı: Sınavda suçüstü yakalandı - 1. Resim

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Isparta’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edilen 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YKS'de ChatGPT oyunu tutmadı: Sınavda suçüstü yakalandı - 2. Resim

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS’nin TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edilen M.E.E ve A.B isimli şahısları yakaladı.

YKS'de ChatGPT oyunu tutmadı: Sınavda suçüstü yakalandı - 3. Resim

Şüpheli şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerin ardından şüpheli M.E.E., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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