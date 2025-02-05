Eğitime kar engeli: 2 ilde okullar tatil edildi

05 Şubat 2025 10:28 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:06

Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı sonrası tatil haberleri gelmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu Konya ve Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan kar yağışı yurdun dört bir yanında etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı altındaki birçok il beyaz örtüye büründü. Kar yağışı sonrası milyonlarca öğrencinin beklediği tatil haberleri de gelmeye başladı.

KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Hadim ve Güneysınır ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.

VALİLİKTEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."

NEVŞEHİR'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime çarşamba günü ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek olası risklere karşı tedbir amacıyla il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacak. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esecek.

SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK