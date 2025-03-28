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 | Safa Keser

Eti Bakır sürdürülebilir gelecek için bu yıl 6.813 öğrenciye eğitim verecek

Üretimde insanı odağına alan Eti Bakır, sürdürülebilir gelecek için çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Şirket, hayata geçirdiği ‘Çevre Müfettişleri’ projesiyle çevre bilincinden geri dönüşüme kadar 11 başlıktan oluşan eğitimlerine devam ediyor. Eti Bakır’ın hedefi bu yıl 7 ilde 6.813 öğrenciye ulaşmak.

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Eti Bakır sürdürülebilir gelecek için bu yıl 6.813 öğrenciye eğitim verecek
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 13:47

Cengiz Holding’in grup şirketi ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Eti Bakır, sürdürülebilir bir gelecek için ‘Çevre Müfettişleri’ projesine tüm tesislerinde devam ediyor. Çevre bilinci, doğanın korunması, geri dönüşüm gibi 11 başlıktan oluşan eğitimlerle, Kastamonu, Artvin, Samsun, Siirt, Adıyaman, İzmir ve Mardin’i içine alan 7 ildeki 121 okulda, toplam 6.813 öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Eti Bakır, öğrencilerin çevre bilinci konusundaki farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

Doğru bilgiye ulaşma ve toplumların sürdürülebilirliğini sağlama konusunda gelecek nesillerin eğitiminin çok önemli olduğunun bilincinde olduklarını belirten Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu, “Günümüzde giderek daha çok önem kazanan çevre bilincini öğrencilere aktarmak, sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemelerini sağlamak ve gelecek nesiller arasından çevre dostu liderlerin ortaya çıkmasına öncülük etmek hem şirket olarak hem de bu dünyanın bir parçası olarak bizim de sorumluluğumuzda. Çevre Müfettişleri projesini bu amaçla üç yıl önce Mardin’de bulunan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerimizde hayata geçirdik” dedi.

‘HALKA HALKA GENİŞLETİYORUZ’

Bugün gelinen noktada, Türkiye genelinde Eti Bakır tesislerinin bulunduğu 7 kentin proje kapsamına alındığını ifade eden Topçu, şöyle devam etti: “Tesislerimize en yakın okullardan başlanarak önce ilçeyi sonra da tüm ili kapsayacak şekilde, halka halka genişlettiğimiz proje kapsamında, tesislerimizde bulunan çevre mühendisleri arkadaşlarımız gönüllü eğitmenlik yapıyor. Genç yaştaki öğrencileri doğanın tüm bileşenlerini korumaya teşvik eden eğitimlerimizde, çöp ve atık arasındaki farkı anlatıyoruz. Eğitimin sıfır atık ve geri dönüşüm bölümünde; hazırlanan eğlenceli animasyonla öğrencilere atığı kaynağından ayrıştırmanın önemine dikkat çekiyoruz. Aynı zamanda su ve enerji tasarrufuna dair ipuçlarının bulunduğu eğitimlerimizin ardından çalışma arkadaşlarımız öğrencilerimizin tüm sorularını yanıtlayarak çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunuyor.”

Eti Bakır’ın çoğu tesisinde üretim süreçlerinde ortaya çıkan atığın ‘artık ürün’ olarak değerlendirildiğini de kaydeden Topçu, “Döngüsel ekonomiyi tüm üretim süreçlerimizde uygulayarak bu ‘artık’ içinde kalan metalleri de geri kazanıyoruz ve ekonomiye katkımızı elimizden geldiğince artırıyoruz. İş süreçlerimizde önemli bir değer yarattığımız bu düşünce biçimini gençlere de aktarabilmek bize büyük umut ve mutluluk veriyor” diye konuştu.

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