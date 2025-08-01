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Fatih Belediyesi’nden üniversite adaylarına tercih desteği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başladı. Bu heyecanlı ve kritik dönemde, Fatih Belediyesi gençlerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmesi için önemli bir adım attı.

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Fatih Belediyesi’nden üniversite adaylarına tercih desteği
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 10:29

Fatih Belediyesi tarafından Fatih Merkez Kütüphanesi’nde kurulan Tercih Destek Noktası, üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor. Öğrenciler, uzman danışmanlar eşliğinde sıralamalarını ve hedefledikleri bölümleri değerlendirerek tercihlerini şekillendirme imkânı buluyor.

Fatih Belediyesi’nden üniversite adaylarına tercih desteği

'GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı, “Gençlerimiz için üniversite tercih dönemi başlıyor. Heyecanları büyük, akıllarında da bölümler ve sıralamalarla ilgili pek çok soru var. Biz de bu süreçte gençlerimizin yanında olmak, doğru kararlar vermelerine katkı sunmak istedik. YKS Tercih Destek Noktalarımızı öğrencilerimizin hizmetine açtık. Tüm öğrencilerimize gönüllerindeki bölümlere yerleşmelerini, emeklerinin karşılığını almalarını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi’nden üniversite adaylarına tercih desteği

Tercih dönemi boyunca açık olacak merkezde, adaylara rehberlik desteği sağlanarak doğru yönlendirmelerde bulunulmasıhedefleniyor.

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ETİKETLER
#yks
#gençlik
#danışmanlık
#Eğitim
#Üniversite Tercihleri
#Fatih Belediyesi
#Kütüphane
#Eğitim
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