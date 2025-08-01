Fatih Belediyesi’nden üniversite adaylarına tercih desteği

Fatih Belediyesi tarafından Fatih Merkez Kütüphanesi’nde kurulan YKS Tercih Destek Noktası, üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor. Öğrenciler, uzman danışmanlar eşliğinde sıralamalarını ve hedefledikleri bölümleri değerlendirerek tercihlerini şekillendirme imkânı buluyor.

'GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı, “Gençlerimiz için üniversite tercih dönemi başlıyor. Heyecanları büyük, akıllarında da bölümler ve sıralamalarla ilgili pek çok soru var. Biz de bu süreçte gençlerimizin yanında olmak, doğru kararlar vermelerine katkı sunmak istedik. YKS Tercih Destek Noktalarımızı öğrencilerimizin hizmetine açtık. Tüm öğrencilerimize gönüllerindeki bölümlere yerleşmelerini, emeklerinin karşılığını almalarını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Tercih dönemi boyunca açık olacak merkezde, adaylara rehberlik desteği sağlanarak doğru yönlendirmelerde bulunulmasıhedefleniyor.