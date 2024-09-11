Hatay’da Kadınana Okulu Açıldı

11 Eylül 2024 20:40 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 20:47

İstanbul AFSİAD, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın himayelerinde ve hayırseverlerin destekleriyle İskenderun'da 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen Kadınana İlkokulu'nun açılışını büyük bir mutlulukla duyurdu.

Depremlerden etkilenen bölgelerdeki eğitim eksikliğini gidermek amacıyla yapımına başlanan 2 katlı ve 12 derslikli okul, bölgedeki eğitim altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Açılış törenine Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın yanı sıra yerel yetkililer ve hayırseverler katıldı. Okulun açılışı, bölge halkı ve öğrencilere umut ışığı olurken, eğitimdeki fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sağladı.

Kadınana isminin Afyonkarahisar için özel bir anlam taşıdığı belirtilirken, bu isimle yapılan bağışların ve yardımların bölgeye verdiği moralin vurgulandığı ifade edildi. Deprem sonrası kurulan gönül bağları ve dayanışmanın, bölgedeki iyileşme süreçlerine katkıda bulunarak güçlendiği kaydedildi. Eğitime destek veren tüm hayırseverlere teşekkür edilerek, bu tür yardımların önemine dikkat çekildi.