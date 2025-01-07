İhlas Koleji bursluluk sınavı yoğun katılımla gerçekleşti

07 Ocak 2025 14:00 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:00

İhlas Koleji tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İhlas Koleji Bursluluk Sınavı, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bahçelievler​, Beylikdüzü​ ve Ispartakule kampüslerinde gerçekleşen ve iki oturumda yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler, başarı derecelerine göre çeşitli burs imkanlarından faydalanabilecek.

Sınav sonuçları 11 Ocak tarihinden itibaren İhlas Koleji'nin resmi internet adresi olan www.ihlaskoleji.k12.tr üzerinden öğrenilebilecek.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, bu yılki bursluluk sınavına olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Eğitimde fırsat eşitliğine inanarak her yıl düzenlediğimiz bursluluk sınavımız, öğrencilerimize önemli avantajlar sunuyor. Öğrencilerimizin sınavda gösterdikleri performansla elde edecekleri burs imkanları, onların eğitim hayatlarına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Hakkı Okur, İhlas Koleji olarak öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine de büyük önem verdiklerini vurguladı. "Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan öğrencilerimizi ve velilerimizi okullarımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Eğitimde kaliteyi her zaman ön planda tutarak, çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İhlas Koleji'nin yıllardır süregelen eğitim geleneği ve bursluluk sınavları aracılığıyla birçok öğrencinin kaliteli eğitim imkanlarına eriştiğini ifade eden Okur, sınava katılan tüm öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

İhlas Koleji, bu yılki bursluluk sınavı​ ile birçok öğrencinin eğitim hayatında önemli bir fark oluşturmayı hedefliyor. Sınav sonuçlarının ardından veliler, detaylı bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri için kampüsleri ziyaret edebilecek.