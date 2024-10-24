İhlas Koleji Eko-Okullar programına üye oldu

24 Ekim 2024 14:48 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:49

Eko-Okullar Programına katılarak çevresel farkındalığın artırılması konusunda öncü bir rol üstlenen İhlas Koleji, öğrencilerine doğaya saygılı bir yaşam tarzı kazandırmak ve onları geleceğin çevreye duyarlı liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

İhlas Koleji, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek amacıyla dünya çapında kabul gören Eko-Okullar Programı'na katıldı. Bu program, okul öncesi ile ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmayı, çevre yönetimini öğretmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.

Eko-Okullar Programı, katılımcı bir yaklaşımla okullardaki öğrencilerin çevresel konular hakkında bilgi edinmelerini sağlarken, ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) bilinçlendirme süreçlerine dahil etmelerine de imkan tanıyor. Ayrıca bu program kapsamında, ISO 14001/EMAS standartlarına dayalı bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasına katkıda bulunarak, çevreye duyarlı ve sorumlu bireyler yetiştirmek hedefleniyor.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur yaptığı açıklamada, "İhlas Koleji olarak çevre konusunda sürdürülebilir kalkınma süreçlerini desteklemek için önemli bir adım attık. Öğrencilerimiz, sadece sınıf içi eğitimle sınırlı kalmayıp, toplum genelinde çevre bilincini artırmaya yönelik projelerde etkin rol alacaklar" şeklinde konuştu. Eko-Okullar Programıyla işbirliği halinde yapılacak çalışmalarla, öğrencilere yalnızca çevresel farkındalık kazandırmakla kalmayıp, yaşamları boyunca kullanacakları birçok beceri ve alışkanlık da kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Okur, projede görev alacak öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.