İhlas Koleji öğrencisi Türkiye Beyin Olimpiyatları’nda birinci oldu

21 Kasım 2024 12:01 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:02

Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ömer Selim Köksal, 2024 Türkiye Beyin Olimpiyatları’nda birincilik elde etti.

Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ömer Selim Köksal 2024 Türkiye Beyin Olimpiyatları’nda şampiyon oldu. Bu başarısıyla Dubai’de gerçekleşen Memoriad World Mental Sports Olympics 2024 yarışmasına davet edilen Köksal, farklı ülkelerden gelen 153 katılımcı ile yarışıp Türkiye’yi başarıyla temsil etti. ‘MEMORIAD Dünya Beyin Sporları Federasyonu’ gözetiminde gerçekleştirilen yarışmalarda en iyi dereceleri alan çocuklar madalya ve kupalarla ödüllendirildi.

9 yaş kategorisinde Türkiye birincisi olan Ömer Selim Köksal'ı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur, "Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı kazanan öğrencilerimiz bizi gururlandırıyor. Beyin Olimpiyatları gibi prestijli bir organizasyonda elde ettiğimiz bu başarının bütün öğrencilerimiz için güzel bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Daha önce Dünya Hafıza Şampiyonu olan mezun öğrencileri Ömer Faruk Doğru'yu da hatırlatan Okur, "Başarı başarıyı tetikliyor. Amacımız her öğrencinin kendi potansiyeli doğrultusunda zirveye ulaşması" dedi.