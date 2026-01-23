Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Eğitim
Editor
Editor
 Safa Keser

İhlas Koleji, "Yapay Zekâ Ofisi" ile eğitimin geleceğini tasarlıyor

Eğitimde 30’uncu yılını kutlayan İhlas Koleji, dijital dönüşüm stratejileri kapsamında "Yapay Zekâ Ofisi"ni kurdu. İhlas Koleji, geliştirdiği yapay zekâ destekli uygulamalarla teknolojiyi sadece tüketen değil, yöneten nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

İhlas Koleji,
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
10:15
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
10:15

Teknolojinin eğitimdeki rolünün hızla arttığı günümüzde İhlas Koleji, bu değişimi sadece takip eden değil, ona yön veren bir yapı kurmak için harekete geçti. Kurum bünyesinde faaliyete geçen Yapay Zekâ Ofisi, eğitimin tüm paydaşları için yenilikçi çözümler üretecek bir inovasyon merkezi olarak konumlandırıldı.

İhlas Koleji, "Yapay Zekâ Ofisi" ile eğitimin geleceğini tasarlıyor

Hakkı Okur: "Teknolojinin peşinden giden değil, ona yön veren nesiller yetiştiriyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, Yapay Zekâ Ofisi'nin kurumun 30 yıllık eğitim tecrübesinin dijital çağla entegrasyonu olduğunu vurguladı.

Okur, şunları söyledi: "Yapay zekâ teknolojileri eğitimde ciddi bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Biz de eğitimde 30. yılımızı kutlarken, köklü geçmişimizi yapay zekânın sunduğu sınırsız imkanlarla güçlendiriyoruz. Gayemiz teknolojiyi tüketen değil, yöneten nesiller yetiştirmektir. Yapay Zekâ Ofisi ile öğretmenlerimizin öğrencilerine daha fazla vakit ayırmalarını amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunarak potansiyellerini en üst seviyeye çıkarıyoruz. İhlas Koleji olarak birçok alanda olduğu gibi dijital dönüşümde de lider olmaya kararlıyız."

İhlas Koleji, "Yapay Zekâ Ofisi" ile eğitimin geleceğini tasarlıyor

Yapay Zeka Ofisi’nin 3 temel hedefi

Yapay Zekâ Ofisi, çalışmalarını üç ana başlık altında yürütecek:

1. Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimi: Öğrencilerin öğrenme hızlarını ve stillerini analiz ederek, onlara "kişiye özel" yapay zekâ destekli bir eğitim süreci sunacak.
2. Öğretmenler İçin Dijital Yetkinlik ve Verimlilik: Öğretmenlerin dijital yetkinlikleri artırılarak eğitimde verimlilik en üst seviyeye taşınacak.
3. Eğitimin Geleceğine Katkı: Ofis, ürettiği özgün çalışmalarla sadece kurum içine değil, eğitim sektörüne de yenilikçi çözümler sunacak.

#Eğitim
