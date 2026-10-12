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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:20

İlk KYK bursu ne zaman yatar? 2026 KYK burs başvuru ekranı açıldı

İlk KYK bursu hangi ay yatar başvurular öncesi öğrenciler tarafından ödeme tarihleri merak ediliyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın 12 Ekim Pazartesi günü yaptığı duyurunun ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca yararlanabilecekleri burs ve kredi desteği için başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek. İlk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda eğitim görenler ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları da başvuruda bulunabilecek. Başvuru sürecinde öğrencilerin e-Devlet sistemindeki öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. İlk KYK bursu ne zaman yatar? KYK burs başvuru tarihleri açıklandı.

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Editor
 TGRT Haber
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İlk KYK bursu ne zaman yatar? 2026 KYK burs başvuru ekranı açıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:20

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve başvuruları, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için başladı. Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yapılan açıklamayla birlikte öğrenciler, üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 12 Ekim Pazartesi günü başlayan başvuruların tamamlanması için son tarih 16 Ekim Cuma saat 23.59 olarak açıklandı. Başvuru yapacak öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve talep edilen ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri doğru şekilde bildirmeleri gerekiyor. Başvuru sonuçları ve ödeme takvimiyle ilgili gelişmeler de öğrenciler tarafından takip ediliyor. İlk KYK bursu ne zaman yatar, hangi ay ödenir? Detaylar…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi ve öğrenim kredisi başvuruları, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyururken öğrencilerin işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceği duyuruldu. Başvurular, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayabilecek ve başvuru bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK burs ve kredi başvurularından 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, üniversitelerin ara sınıflarında eğitimine devam edenler ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları yararlanabilecek. Başvurular sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler isteniyor. Beyan edilen bilgiler, kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, ilgili mevzuat kapsamında uygun bulunan diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanıyor.

İlk KYK bursu ne zaman yatar? 2026 KYK burs başvuru ekranı açıldı

Başvuru sürecinde e-Devlet sisteminde bulunan öğrenim bilgilerinin doğru olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru yapmadan önce eğitim durumlarına ilişkin bilgileri kontrol etmeleri gerekiyor. Öğrenim bilgilerinde hata veya eksiklik bulunanların üniversitelerinin öğrenci işleriyle görüşerek gerekli düzeltmeleri yaptırması isteniyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgileriyle yapılan başvurular geçersiz sayılabiliyor.

İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için ilk KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin yapılacağı tarih, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle ilk ödemenin hangi gün hesaplara yatırılacağına ilişkin kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ödeme tarihine ilişkin resmi duyuruları takip ediyor. İlk ödeme takvimi açıklandığında öğrencilerin ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin ayrıntılara ulaşması mümkün olacak.

İlk KYK bursu ne zaman yatar? 2026 KYK burs başvuru ekranı açıldı

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre ilk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilere ödemeler genellikle kasım ayının ortalarında yapılıyor. Önceki dönemlerde 18-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ödemelerde, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre işlem yapılıyor. İlk ödemeler, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan iki aylık toplu ödeme şeklinde Ziraat Bankası üzerinden yatırılıyor. Ancak 2026-2027 dönemi için aynı takvimin uygulanıp uygulanmayacağı henüz resmi olarak duyurulmadı.

İlk KYK bursu ne zaman yatar? 2026 KYK burs başvuru ekranı açıldı

KYK burs ve kredi miktarı açısından 2026 yılı için ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL ödeme yapılıyor. 2027 yılına ait burs ve öğrenim kredisi tutarlarının ise Aralık ayında belirlenmesi bekleniyor. İlk ödeme tarihini bekleyen öğrencilerin, mevcut burs miktarı ile yeni yıl için açıklanacak tutarı birbirinden ayırması gerekiyor. Ödeme tarihleri ve yeni dönem tutarları konusunda kesin bilgi için Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamaları esas alınacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başvuruları da aynı yöntemle alınıyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yaparak ilgili burs ve kredi başvuru ekranındaki işlemleri tamamlaması gerekiyor. e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler, PTT şubelerinden şifre alabiliyor veya internet bankacılığı, elektronik imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı gibi diğer giriş yöntemlerinden yararlanabiliyor.

İlk KYK bursu ne zaman yatar? 2026 KYK burs başvuru ekranı açıldı

Başvuru ekranında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler talep ediliyor. Bu bilgiler, kamu kurumlarından elde edilen verilerle karşılaştırılarak doğrulanıyor ve burs ya da kredi değerlendirmesinde kullanılıyor. Değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenci burs almaya hak kazanırken, mevzuata uygun bulunan diğer öğrencilere öğrenim kredisi veriliyor. Bu nedenle başvuru sırasında bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde bildirilmesi gerekiyor.

e-Devlet KYK burs başvuru ekranı için tıklayınız

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#E-Devlet
#kyk burs
#osman aşkın bak
#öğrenim kredisi
#Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
#Eğitim
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