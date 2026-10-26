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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 15:19

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026! ODTÜ, Gazi, Çukurova ve Anadolu Üniversitesi kura sonuçları...

İŞKUR Gençlik Programı 2026 kura takvimi belli oldu. Üniversite öğrencilerine eğitim hayatları devam ederken gelir elde etme ve iş deneyimi kazanma fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı’nda kura süreci devam ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen program kapsamında 2026 yılında 150 bin öğrenciye kontenjan ayrıldı. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere günlük 1.375 TL ödeme yapılırken ayda 14 gün katılım sağlayanlar 19 bin 250 TL’ye kadar gelir desteği alabilecek. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, üniversitelerin ilan ettiği kura tarihlerine odaklandı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl sorgulanacak? ODTÜ, Gazi, Çukurova ve Anadolu Üniversitesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR Gençlik Programı kura takvimi, sonuç sorgulama ekranı ve üniversitelere göre çekiliş tarihleri…

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Editor
 Beyza Çolak
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İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026! ODTÜ, Gazi, Çukurova ve Anadolu Üniversitesi kura sonuçları...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 15:19

2026 kura takvimi belli oldu. Günlük 1.375 TL ödeme imkanı sunan programa başvuran öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve kazananların isim listesinin nereden sorgulanacağını araştırıyor. Peki , Gazi, Çukurova ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR Gençlik Programı kura takvimi, sonuç sorgulama ekranı ve üniversitelere göre çekiliş tarihleri…

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026! ODTÜ, Gazi, Çukurova ve Anadolu Üniversitesi kura sonuçları...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarının açıklanma tarihi, üniversitelerin kura işlemlerine ve sonuçları yayımlama takvimine göre değişebiliyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kazanan adaylar isim listelerine ilgili üniversitelerin resmi internet sitesinden erişim sağlayabilir. 

Bu nedenle başvuru yapan öğrencilerin yalnızca İŞKUR duyurularını değil, kendi üniversitelerinin resmi internet sitelerini de düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. 

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026! ODTÜ, Gazi, Çukurova ve Anadolu Üniversitesi kura sonuçları...

 

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, başvuru yaptıkları üniversitenin resmi internet sitesini ziyaret edebilir. Üniversitelerin duyurular veya öğrenci işleri bölümlerinde yayımlanabilecek sonuç listelerinden programa katılmaya hak kazanan adaylar kontrol edilebilir.

Başvuru ve programla ilgili genel bilgilere ulaşmak isteyen öğrenciler ise İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilir.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026! ODTÜ, Gazi, Çukurova ve Anadolu Üniversitesi kura sonuçları...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK KAÇ TL ÖDEME YAPIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken gelir elde etme imkanı sağlıyor. Program kapsamında katılım sağlanan gün başına 1.375 TL ödeme yapılması öngörülüyor.

Ayda 14 gün programa katılan öğrencilerin elde edebileceği ödeme tutarı 19 bin 250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ödeme miktarı, programa fiili katılım gününe göre değişiyor.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026! ODTÜ, Gazi, Çukurova ve Anadolu Üniversitesi kura sonuçları...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA TAKVİMİ 2026: ÜNİVERSİTELERE GÖRE TARİHLER

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura çekimlerinin üniversitelere göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Paylaşılan takvimde yer alan tarihler şöyle:

26 EKİM PAZARTESİ

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Tarsus Üniversitesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026! ODTÜ, Gazi, Çukurova ve Anadolu Üniversitesi kura sonuçları...

27 EKİM SALI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026! ODTÜ, Gazi, Çukurova ve Anadolu Üniversitesi kura sonuçları...

30 EKİM CUMA

Sinop Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

2 KASIM PAZARTESİ

Fırat Üniversitesi

4 KASIM ÇARŞAMBA

Trakya Üniversitesi

Gençlik Programı kurası sonuçları kazananlar isim listesi ilgili üniversitelerin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmakta.

 

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#Anadolu Üniversitesi
#ODTÜ
#Çukurova Üniversitesi
#Gazi Üniversitesi
#İşkur Gençlik Programı
#Eğitim
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