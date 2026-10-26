İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026! ODTÜ, Gazi, Çukurova ve Anadolu Üniversitesi kura sonuçları...

İŞKUR Gençlik Programı 2026 kura takvimi belli oldu. Günlük 1.375 TL ödeme imkanı sunan programa başvuran öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve kazananların isim listesinin nereden sorgulanacağını araştırıyor. Peki ODTÜ, Gazi, Çukurova ve Anadolu Üniversitesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR Gençlik Programı kura takvimi, sonuç sorgulama ekranı ve üniversitelere göre çekiliş tarihleri…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarının açıklanma tarihi, üniversitelerin kura işlemlerine ve sonuçları yayımlama takvimine göre değişebiliyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kazanan adaylar isim listelerine ilgili üniversitelerin resmi internet sitesinden erişim sağlayabilir.

Bu nedenle başvuru yapan öğrencilerin yalnızca İŞKUR duyurularını değil, kendi üniversitelerinin resmi internet sitelerini de düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, başvuru yaptıkları üniversitenin resmi internet sitesini ziyaret edebilir. Üniversitelerin duyurular veya öğrenci işleri bölümlerinde yayımlanabilecek sonuç listelerinden programa katılmaya hak kazanan adaylar kontrol edilebilir.

Başvuru ve programla ilgili genel bilgilere ulaşmak isteyen öğrenciler ise İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK KAÇ TL ÖDEME YAPIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken gelir elde etme imkanı sağlıyor. Program kapsamında katılım sağlanan gün başına 1.375 TL ödeme yapılması öngörülüyor.

Ayda 14 gün programa katılan öğrencilerin elde edebileceği ödeme tutarı 19 bin 250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ödeme miktarı, programa fiili katılım gününe göre değişiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA TAKVİMİ 2026: ÜNİVERSİTELERE GÖRE TARİHLER

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura çekimlerinin üniversitelere göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Paylaşılan takvimde yer alan tarihler şöyle:

26 EKİM PAZARTESİ

Hacettepe Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Tarsus Üniversitesi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

27 EKİM SALI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

30 EKİM CUMA

Sinop Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

2 KASIM PAZARTESİ

Fırat Üniversitesi

4 KASIM ÇARŞAMBA

Trakya Üniversitesi

Gençlik Programı kurası sonuçları kazananlar isim listesi ilgili üniversitelerin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmakta.