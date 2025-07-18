İstanbul Valisi Davut Gül, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdu için protokol imzaladı

İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Etiler Gayrimenkul Yatırım A.Ş. arasında, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdunun yapımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.



Protokol törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, eğitime verdikleri kıymetli destek nedeniyle hayırsever iş insanı Tay Gruop'un Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak’a bu anlamlı katkısı için teşekkürlerini iletti.



İstanbul Valiliği’nin öncülüğünde yürütülen “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hâli” projesi, kent genelinde hayırseverlik kültürünü teşvik eden ve eğitime kalıcı değerler kazandırmayı hedefleyen önemli bir sosyal sorumluluk hareketiyle şehrin ve toplumun ihtiyaç noktalarına etki etmeye devam ediyor.



Proje tamamlandığında, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine çağdaş, güvenli ve destekleyici bir yurt ortamı sunulmuş olacak. Yurt projesi, hem fiziki hem sosyal donatılarıyla öğrencilerin eğitim hayatını destekleyecek modern bir yaşam alanı olarak hayata geçecek.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Gül ‘’ İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulu’nun mezunlarından biri olan Mesut Toprak’a geçmiş yıllarda okulun yapımı konusundaki desteği için ve şimdi de barınma ihtiyacını karşılamak üzere yapılan yurda önemli katkılar sundukları için teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü protokolümüzle, anahtar teslim bir şekilde hayata geçirerek teslim edecekler. ‘’dedi.