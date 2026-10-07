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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:23

İstanbul’da okullar tatil mi? 8 Ekim yarın okullar tatil iddiası son durum!

8 Ekim okullar tatil mi İstanbul’da yaşayan öğrenciler merak ediyor! İstanbul’da son iki günde eğitim kurumlarında yaşanan bıçaklı saldırılar, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Başakşehir’de bir ortaokulda meydana gelen saldırıda 8 öğrenci yaralanırken, tedavi altındaki öğrencilerden Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu F.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esenyurt’ta ise Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’nde iki öğrencinin bıçakla yaralandığı olayın ardından adli ve idari inceleme başlatıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılabilecek yeni açıklamalara çevrildi. Okullar tatil mi 8 Ekim? İstanbul’da 8 Ekim okulların tatil durumu!

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Editor
 TGRT Haber
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İstanbul’da okullar tatil mi? 8 Ekim yarın okullar tatil iddiası son durum!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 20:23

stanbul’da peş peşe yaşanan okul saldırıları, eğitim kurumlarında güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi. ’de 6 Ekim Salı günü bir ortaokulda öğrencilerin bulunduğu sırada meydana gelen bıçaklı saldırının ardından ’ta da bir lisede iki öğrencinin bıçakla yaralanması, öğrenciler ve velilerin 8 Ekim Perşembe günü eğitim faaliyetleriyle ilgili yapılabilecek resmi açıklamaları takip etmesine neden oldu. Başakşehir’deki saldırının ardından olayın meydana geldiği okulda eğitim öğretime ara verilirken, Esenyurt’taki olayla ilgili de adli ve idari inceleme süreci başlatıldı. 8 Ekim ’da okullar tatil mi? Detaylar…

İSTANBUL OKULDA BIÇAKLI SALDIRILAR NEREDE OLDU?

İstanbul’da son iki gün içerisinde iki ayrı eğitim kurumunda bıçaklı saldırı yaşandı. İlk olay 6 Ekim Salı günü Başakşehir’de bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece’de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M., yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı. Saldırıda 8 öğrenci yaralanırken, tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti.

İstanbul’da okullar tatil mi? 8 Ekim yarın okullar tatil iddiası son durum!

Saldırının ardından yaralanan öğrenciler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerden 2’si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, 5 öğrencinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2011 doğumlu F.M. ise olayın ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da okullar tatil mi? 8 Ekim yarın okullar tatil iddiası son durum!

İstanbul’daki ikinci bıçaklı saldırı ise Esenyurt’ta bulunan Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 16 yaşındaki A.Ç., sınıf arkadaşları A.E.A. ve E.E.A.’yı bıçakla yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri okula sevk edilirken, yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden birinin durumunun iyi olduğu, diğer öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Esenyurt’taki olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.Ç.’nin daha önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Kahramanmaraş’ta ve Eskişehir’de gerçekleştirilen okul saldırılarının faillerini, ayrıca Ukrayna, Rusya ve Avusturya’da gerçekleştirilen benzer eylemlerin faillerini öven sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlendi.

İstanbul’da okullar tatil mi? 8 Ekim yarın okullar tatil iddiası son durum!

Söz konusu paylaşımlar nedeniyle A.Ç. hakkında “suçu ve suçluyu övme” suçundan kamu davası açıldığı ve yargılamasının Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi’nde devam ettiği öğrenildi. Savcılık tarafından olayda ihmali olabileceği değerlendirilen A.Ç.’nin annesi M.Ç.’nin de gözaltına alınması talimatı verildi. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da olayın ardından okula giderek yaşananlarla ilgili bilgi verdi ve sınıf içerisinde bir öğrencinin iki arkadaşını bıçakla yaraladığını açıkladı.

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8 EKİM YARIN İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

Başakşehir’de 6 Ekim Salı günü yaşanan saldırının ardından olayın meydana geldiği okulda eğitim öğretime ara verildi. tarafından yapılan açıklamada, Başakşehir’deki okulda 6 ve 7 Ekim tarihlerinde eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. Bu kararın ardından öğrenciler ve veliler, İstanbul genelindeki okullarda eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin yeni açıklamaları takip etmeye başladı.

İstanbul’da okullar tatil mi? 8 Ekim yarın okullar tatil iddiası son durum!

8 Ekim Perşembe günü için İstanbul genelindeki tüm okulları kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı. Yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle İstanbul’da öğrencilerin ve velilerin gözü İstanbul Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılabilecek resmi duyurulara çevrildi. Başakşehir’deki saldırının ardından yapılan açıklamalar ve Esenyurt’ta yaşanan yeni olay sonrasında eğitim kurumlarıyla ilgili süreç yakından takip ediliyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#esenyurt
#milli eğitim bakanlığı
#başakşehir
#Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
#Eğitim
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