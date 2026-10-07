İstanbul’da okullar tatil mi? 8 Ekim yarın okullar tatil iddiası son durum!

stanbul’da peş peşe yaşanan okul saldırıları, eğitim kurumlarında güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Başakşehir’de 6 Ekim Salı günü bir ortaokulda öğrencilerin bulunduğu sırada meydana gelen bıçaklı saldırının ardından Esenyurt’ta da bir lisede iki öğrencinin bıçakla yaralanması, öğrenciler ve velilerin 8 Ekim Perşembe günü eğitim faaliyetleriyle ilgili yapılabilecek resmi açıklamaları takip etmesine neden oldu. Başakşehir’deki saldırının ardından olayın meydana geldiği okulda eğitim öğretime ara verilirken, Esenyurt’taki olayla ilgili de adli ve idari inceleme süreci başlatıldı. 8 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? Detaylar…

İSTANBUL OKULDA BIÇAKLI SALDIRILAR NEREDE OLDU?

İstanbul’da son iki gün içerisinde iki ayrı eğitim kurumunda bıçaklı saldırı yaşandı. İlk olay 6 Ekim Salı günü Başakşehir’de bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece’de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M., yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı. Saldırıda 8 öğrenci yaralanırken, tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti.

Saldırının ardından yaralanan öğrenciler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerden 2’si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, 5 öğrencinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2011 doğumlu F.M. ise olayın ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’daki ikinci bıçaklı saldırı ise Esenyurt’ta bulunan Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 16 yaşındaki A.Ç., sınıf arkadaşları A.E.A. ve E.E.A.’yı bıçakla yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri okula sevk edilirken, yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden birinin durumunun iyi olduğu, diğer öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Esenyurt’taki olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.Ç.’nin daha önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Kahramanmaraş’ta ve Eskişehir’de gerçekleştirilen okul saldırılarının faillerini, ayrıca Ukrayna, Rusya ve Avusturya’da gerçekleştirilen benzer eylemlerin faillerini öven sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlendi.

Söz konusu paylaşımlar nedeniyle A.Ç. hakkında “suçu ve suçluyu övme” suçundan kamu davası açıldığı ve yargılamasının Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi’nde devam ettiği öğrenildi. Savcılık tarafından olayda ihmali olabileceği değerlendirilen A.Ç.’nin annesi M.Ç.’nin de gözaltına alınması talimatı verildi. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da olayın ardından okula giderek yaşananlarla ilgili bilgi verdi ve sınıf içerisinde bir öğrencinin iki arkadaşını bıçakla yaraladığını açıkladı.

8 EKİM YARIN İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

Başakşehir’de 6 Ekim Salı günü yaşanan saldırının ardından olayın meydana geldiği okulda eğitim öğretime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başakşehir’deki okulda 6 ve 7 Ekim tarihlerinde eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. Bu kararın ardından öğrenciler ve veliler, İstanbul genelindeki okullarda eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin yeni açıklamaları takip etmeye başladı.

8 Ekim Perşembe günü için İstanbul genelindeki tüm okulları kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı. Yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle İstanbul’da öğrencilerin ve velilerin gözü İstanbul Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılabilecek resmi duyurulara çevrildi. Başakşehir’deki saldırının ardından yapılan açıklamalar ve Esenyurt’ta yaşanan yeni olay sonrasında eğitim kurumlarıyla ilgili süreç yakından takip ediliyor.