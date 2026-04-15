Şanlıurfa’da okulda yaşanan silahlı saldırının ardından bu kez de Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri yükseldi. Şanlıurfa’da aralarında öğrencilerin de yer aldığı 16 kişi yaralanmıştı. Kahramanmaraş’ta ise eski bir öğrencinin Ayşel Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenlediği öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş Ayşel Çalık Ortaokulu son dakika ne oldu? Okulda silahlı saldırı mı oldu, son durum ne? Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda eski bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı yaşandı ve 6 kişi yaralandı. Olay, Onikişubat ilçesindeki Ayşel Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşti. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi. Öğrenciler okuldan tahliye edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayla ilgili açıklamalarda bulundu ve can kaybı olduğunu belirtti. İlk belirlemelere göre 6 yaralı olduğu aktarıldı.

Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Öğrenciler okuldan tahliye edilmeye başlanırken Vali Mükerrem Ünlüer, olayla ilgili son dakika gelişmelerini açıkladı. Peki Kahramanmaraş ortaokulu saldırı mı oldu, son durum ne? İşte, Kahramanmaraş okul saldırısından gelen son bilgiler…

KAHRAMANMARAŞ ORTAOKULU’NDA NE OLDU?

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silahlı saldırı düzenlendi. Olay Oniki şubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanırken ilk belirlemere göre 6 yaralı olduğu aktarıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayda can kaybı olduğunu ifade etti.

Gerçekleşen silahlı saldırının ardından öğrenciler okuldan tahliye edilirken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik gücü sevk edildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde sedye ve ambulansa bindirilen öğrenciler olduğu bilgisi geldi.

Polis okul çevresinde güvenlik önlemleri alırken bölgeden bilgiler geldikçe haberimiz güncellencektir.