Karne günü serbest mi gidilecek? Milyonlarca öğrenci yarın karne alacak

Karneler genellikle 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken milyonlarca öğrenci yarın karnelerini alacak. Öğrencilerin gündeminde ise yarın serbest gidilir mi araştırmasına başladı.

KARNE GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK 2026?

Karne günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okula serbest mi yoksa sivil mi gideceğine ilişkin bir yönetmelik bulunmuyor. Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gerekmektedir. Fakat bu karar okuldan okula değişmektedir. Bu nedenle öğrenciler genelde karne günü serbest kıyafetle gidebiliyor.

MEB ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılının takvimini paylaştı. Milyonlarca öğrenci 8 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yeni döneme başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Pazartesi itibarıyla başlarken birinci dönem 16 Ocak Cuma günü bitecek.