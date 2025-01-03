KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 12:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:03
Son dakika haberi: ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte KPSS 2024/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı...
KPSS-2024/2 merkezi atama tercih sonuçları duyuruldu. Kamuda memur olma hayali kuran binlerce aday, tercih sürecini geride bıraktı. 26 Aralık'ta sona eren tercih işlemlerinin ardından ÖSYM bugün KPSS-2024/2 merkezi atama tercih sonuçları açıkladı.
KPSS-2024/2 tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebilecek.
Kaynak: tgrthaber.com