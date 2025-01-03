Tgrt Haber
Haberler>Eğitim>KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 12:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:03
KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Son dakika haberi: ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte KPSS 2024/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS-2024/2 merkezi atama tercih sonuçları​ duyuruldu. Kamuda memur​ olma hayali kuran binlerce aday, tercih sürecini geride bıraktı. 26 Aralık'ta sona eren tercih işlemlerinin ardından ÖSYM bugün KPSS-2024/2 merkezi atama tercih sonuçları açıkladı. 

KPSS-2024/2 tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebilecek.

Kaynak: tgrthaber.com
tercih sonuçlarıösymmemur

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...