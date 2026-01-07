Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

KPSS 2025/2 taban puanları ÖSYM | KPSS ortaöğretim (lise) ön lisans ve lisans yerleştirme puanları ve boş kontenjanlar

KPSS 2025/2 merkezi atama taban puanları belli oldu. KPSS-2025 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin sayısal veriler ÖSYM tarafından açıklandı. Ortaöğretim, ön lisans ve ortaöğretimde toplam 332 bin 715 aday tercih yaparken bu adayların 3 bin 729’u yerleştirildi. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en yüksek atama puanları da belli oldu. Örneğin Adıyaman İl Özel İdaresi’nde Avukat kadrosuna yerleştirilen adayın taban puanı 92 bin,70972 oldu. KPSS merkezi atama taban puanları, alım yapılan meslek grubuna ve kontenjan sayısına göre farklılık gösterebiliyor. İşte, KPSS 2025/2 yerleştirme taban puanları sorgulama yöntemi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KPSS 2025/2 taban puanları ÖSYM | KPSS ortaöğretim (lise) ön lisans ve lisans yerleştirme puanları ve boş kontenjanlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 11:33

KPSS 2025/2 yerleştirme taban puanları listesi yayımlandı. En küçük puanlar tavan puan olarak tanımlanırken en yüksek puanlar ise (tavan) olarak ifade ediliyor. Tercih yapan adaylar ise istedikleri meslek gruplarına en düşük kaç puanla alım yapıldığını yakından takip ediyor. KPSS ortaöğretim ile alım yapan kurumlara toplam 112 bin 325 aday tercih yaparken lisansta ise bu sayısı 121 bin 561 oldu. 2 yıllık ön lisans mezunlarından 98 bin 829’u kadrolara müracaat ederken sadece bin 262’si yerleştirildi. KPSS 2025/2 yerleştirme taban puanları osym.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor. Peki KPSS 2025/2 yerleştirme taban puanları nasıl sorgulanır? İşte, atama yapılan en düşük ve en yüksek puanlar…

KPSS 2025/2 TABAN VE TAVAN PUANLAR BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından merkezi atama sonuçlarıyla beraber tavan ve taban puanlar duyuruldu. Ölçme, Seçme ve yerleştirme Merkezi yerleştirme sonuçlarına ilişkin saysal verileri duyurdu.

4 yıllık üniversite mezunları arasında 121 bin 561 aday tercih yaparken kontenjan sayısı bin 781 olarak belirlenmişti. Bu kontenjanlardan sadece üçü boş kaldı.

Ön lisansta ise 98 bin 829 kişi tercih yaparken bin 262 kişilik kontenjanın tamamı doldu.Ortaöğretim (lise) tercih yapan aday sayısı 112 bin 325 olurken yerleştirilen aday sayısı 689 oldu.

KPSS 2025/2 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2025/2 ÖN LİSANS YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2025/2 LİSANS YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2025/2 taban puanları ÖSYM | KPSS ortaöğretim (lise) ön lisans ve lisans yerleştirme puanları ve boş kontenjanlar

ATAMASI YAPILAN ADAYLAR BELGE TESLİM EDECEK

KPSS 2025/2 merkezi atamasıyla yerleştirilen adaylara ek olarak bir sınav veya mülakat uygulanmayacak. Kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde kurumlara teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

YÜKSEK PUAN ALMAK TEK ŞART DEĞİL

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verildi. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

KPSS 2025/2 taban puanları ÖSYM | KPSS ortaöğretim (lise) ön lisans ve lisans yerleştirme puanları ve boş kontenjanlar
ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.