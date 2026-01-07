KPSS 2025/2 taban puanları ÖSYM | KPSS ortaöğretim (lise) ön lisans ve lisans yerleştirme puanları ve boş kontenjanlar

KPSS 2025/2 yerleştirme taban puanları listesi yayımlandı. En küçük puanlar tavan puan olarak tanımlanırken en yüksek puanlar ise (tavan) olarak ifade ediliyor. Tercih yapan adaylar ise istedikleri meslek gruplarına en düşük kaç puanla alım yapıldığını yakından takip ediyor. KPSS ortaöğretim ile alım yapan kurumlara toplam 112 bin 325 aday tercih yaparken lisansta ise bu sayısı 121 bin 561 oldu. 2 yıllık ön lisans mezunlarından 98 bin 829’u kadrolara müracaat ederken sadece bin 262’si yerleştirildi. KPSS 2025/2 yerleştirme taban puanları osym.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor. Peki KPSS 2025/2 yerleştirme taban puanları nasıl sorgulanır? İşte, atama yapılan en düşük ve en yüksek puanlar…

KPSS 2025/2 TABAN VE TAVAN PUANLAR BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından merkezi atama sonuçlarıyla beraber tavan ve taban puanlar duyuruldu. Ölçme, Seçme ve yerleştirme Merkezi yerleştirme sonuçlarına ilişkin saysal verileri duyurdu.

4 yıllık üniversite mezunları arasında 121 bin 561 aday tercih yaparken kontenjan sayısı bin 781 olarak belirlenmişti. Bu kontenjanlardan sadece üçü boş kaldı.

Ön lisansta ise 98 bin 829 kişi tercih yaparken bin 262 kişilik kontenjanın tamamı doldu.Ortaöğretim (lise) tercih yapan aday sayısı 112 bin 325 olurken yerleştirilen aday sayısı 689 oldu.

KPSS 2025/2 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2025/2 ÖN LİSANS YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2025/2 LİSANS YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMASI YAPILAN ADAYLAR BELGE TESLİM EDECEK

KPSS 2025/2 merkezi atamasıyla yerleştirilen adaylara ek olarak bir sınav veya mülakat uygulanmayacak. Kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde kurumlara teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

YÜKSEK PUAN ALMAK TEK ŞART DEĞİL

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verildi. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.