KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Sonuçlar, saat 11.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.