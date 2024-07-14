KPSS lisans oturum maratonu başladı! İşte 1.5 milyon adayın katıldığı sınavın takvimi

14 Temmuz 2024 10:12 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:13

KPSS sınavında adayların en az 15 dakika gözetmenlerin ise 10 dakika önce salonda hazır bulunmaları gerekir

KPSS sınavında adayların en az 15 dakika gözetmenlerin ise 10 dakika önce salonda hazır bulunmaları gerekir

1.5 milyon aday Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sürecine bugün girdi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başladı ve 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ile KPSS maratonunun başlayacağını bildirmişti.

ALAN BİLGİSİ OTURUMU

Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarının geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak alan bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak."

Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 adayın genel yetenek-genel kültür oturumuna, 54 adayın ise eğitim bilimleri oturumuna katılacağını açıklayan Ersoy, "Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda, eğitim bilimleri oturumu ise 1315 binada, toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak." bilgisini paylaştı.

Sınavlarda 270 binden fazla görevli yer alıyor. 5 binden fazla şehit ve gazi yakını aday sınav ücretinden muaf tutuldu.

KADIN ADAY SAYISI ERKEK ADAY SAYISININ YAKLAŞIK İKİ KATI

Ersoy, 22-32 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğu bilgisini paylaşmıştı. Ersoy en fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu söyledi.

Genel yetenek-genel kültür oturumuna başvuran kadın aday sayısı 949 bin 545, erkek aday sayısı ise 520 bin 942 olarak gerçekleşti. Eğitim bilimleri oturumuna 380 bin 244 kadın, 146 bin 703 erkek aday başvurdu.

KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.