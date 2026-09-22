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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:52

KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı 2026? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS ö lisans oturumu sınav giriş belgeleri için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. 4 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek olan KPSS ön lisans oturumunda geri sayım sürerken binlerce memur adayı sınav giriş yerlerini sorguluyor. Peki KPSS ön lisans sınav binaları belli oldu mu? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı 2026? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:52

yılında gerçekleştirilen sınavları kapsamında memuriyet hayali kuran binlerce aday, ön lisans sınavı için başvurularını tamamladı. Başvuru sürecinin sonra ermesinin ve sınavın yaklaşmasıyla birlikte sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. KPSS ön lisans oturumuna katılacak binlerce aday 4 Ekim günü gerçekleştirilecek KPSS ön lisans oturumu için gün sayarken sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

HABERİN ÖZETİ

KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı 2026? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Binlerce adayın başvurduğu 2026 KPSS ön lisans sınavı için giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
KPSS ön lisans oturumu 4 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Sınav giriş belgeleri genellikle sınavlardan 10 gün önce erişime açılıyor.
2026 KPSS ön lisans oturumu için belgelerin 21-25 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile alınabilecek.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı 2026? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

bünyesinde gerçekleştirilen KPSS ön lisans oturumunda sınav giriş belgeleri için resmi duyuru bekleniyor. Henüz sınav giriş belgeleri ile ilgili resmi bir duyuru yok ancak belgeler genellikle sınavlardan 10 gün kadar önce erişime açıldığından 2026 KPSS ön lisans oturumu için sınav giriş belgelerinin 25 Eylül tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı 2026? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

Sınav giriş belgeleri erişime açıldıktan sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden veya Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. 
Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecekler. 

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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ETİKETLER
#ÖSYM
#KPSS
#ön lisans
#2026
#4 Ekim
#Eğitim
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