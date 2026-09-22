KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı 2026? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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İstanbul
2026 yılında gerçekleştirilen KPSS sınavları kapsamında memuriyet hayali kuran binlerce aday, ön lisans sınavı için başvurularını tamamladı. Başvuru sürecinin sonra ermesinin ve sınavın yaklaşmasıyla birlikte sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. KPSS ön lisans oturumuna katılacak binlerce aday 4 Ekim günü gerçekleştirilecek KPSS ön lisans oturumu için gün sayarken sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen KPSS ön lisans oturumunda sınav giriş belgeleri için resmi duyuru bekleniyor. Henüz sınav giriş belgeleri ile ilgili resmi bir duyuru yok ancak belgeler genellikle sınavlardan 10 gün kadar önce erişime açıldığından 2026 KPSS ön lisans oturumu için sınav giriş belgelerinin 25 Eylül tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.
Sınav giriş belgeleri erişime açıldıktan sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden veya Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.
Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecekler.