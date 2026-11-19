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İstanbul
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda 25 Ekim'de uygulanan sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek bilgi alabilecek.
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