KPSS P1, P2, P3 puanıyla hangi kurumlar alım yapıyor, puan türleri nasıl hesaplanır? KPSS P1, P2, P3 ile alım yapan meslekler

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KPSS P1, P2 ve P3 puanıyla alım yapan kurumlar, KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları, aldıkları KPSS puan türüyle hangi kurumlara ve hangi kadrolara başvurabileceklerini araştırıyor. Peki KPSS P1, P2, P3 puanıyla hangi kurumlar alım yapıyor? KPSS P1, P2 ve P3 puanıyla hangi mesleklere girilebilir? İşte puan türlerine göre alım yapan kurumlar ve kadrolar…
KPSS P1 puan türünün hesaplanmasında Genel Yetenek testinin yüzde 70’i, Genel Kültür testinin ise yüzde 30’u dikkate alınıyor. P1 puan türü özellikle bazı mühendislik bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurabildiği kadrolarda kullanılabiliyor.
P1 puan türü daha çok uzmanlık, denetim ve kariyer mesleklerine yönelik alımlarda adayların karşısına çıkıyor. Ancak her kurumun başvuru şartları ve istediği KPSS puan türü ilanlara göre değişebiliyor.
KPSS P2 puan türü hesaplanırken Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında etkili oluyor. P2 puan türü lisans mezunu adaylar için hesaplanan puan türleri arasında bulunuyor.
P2 puanı bazı uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı ve kariyer mesleklerine yönelik personel alımlarında kullanılabiliyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili kurumun ilanında belirtilen KPSS puan türünü ve taban puan şartını kontrol etmesi gerekiyor.
KPSS P3, lisans mezunları arasında en yaygın kullanılan KPSS puan türlerinden biri. P3 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 oranında ağırlığa sahip.
Özellikle merkezi ve kurum bazlı personel alımlarında P3 puanı sıkça kullanılıyor. Bununla birlikte P3 puanının kullanılacağı kadro, aranacak minimum puan ve mezuniyet şartı her ilanda ayrıca belirtiliyor.
Bunun yanında bazı kamu bankaları ve kamu iştiraklerinin ilanlarında da KPSS P3 puanı başvuru şartları arasında yer alabiliyor. Örneğin ilgili ilan şartlarına göre müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve bilişim personeli gibi farklı kadrolarda KPSS P3 puanı kullanılabiliyor.
KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri arasındaki temel fark, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin puan hesaplamasındaki ağırlıklarıdır.
P1 puanında Genel Yetenek yüzde 70, Genel Kültür yüzde 30; P2 puanında Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40; P3 puanında ise her iki test yüzde 50 oranında etkili oluyor.
Adayların hangi puan türüyle hangi kadroya başvurabileceği ise yalnızca puan türüne bağlı değil. Kurumların yayımladığı personel alım ilanlarında mezuniyet bölümü, KPSS taban puanı, yaş ve diğer özel şartlar da ayrıca belirlenebiliyor. Bu nedenle adayların başvuru yapacakları ilanın güncel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.
KPSS lisans sınavı sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar hızlı sorgulama işlemi için mobil uygulama üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilecek. “ KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. Alternatif olarak şifresini unutan lisans mezunları e-Devlet giriş seçeneğiyle de sonuç ekranına ulaşabilir.