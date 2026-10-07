KPSS P1, P2 ve P3 puanıyla alım yapan kurumlar, KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları, aldıkları KPSS puan türüyle hangi kurumlara ve hangi kadrolara başvurabileceklerini araştırıyor. Peki KPSS P1, P2, P3 puanıyla hangi kurumlar alım yapıyor? KPSS P1, P2 ve P3 puanıyla hangi mesleklere girilebilir? İşte puan türlerine göre alım yapan kurumlar ve kadrolar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ KPSS P1, P2, P3 puanıyla hangi kurumlar alım yapıyor, puan türleri nasıl hesaplanır? KPSS P1, P2, P3 ile alım yapan meslekler KPSS P1, P2 ve P3 puan türleriyle alım yapan kurumlar ve bu puan türlerinin hangi meslekler ve kadrolar için kullanıldığı hakkında bilgi verilmektedir. KPSS P1 puan türü Genel Yetenek %70, Genel Kültür %30 ağırlıkla hesaplanır ve uzmanlık, denetim ve kariyer mesleklerine yönelik alımlarda kullanılır. KPSS P2 puan türü Genel Yetenek %60, Genel Kültür %40 ağırlıkla hesaplanır ve bazı uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı ve kariyer mesleklerine yönelik alımlarda kullanılır. KPSS P3 puan türü Genel Yetenek %50, Genel Kültür %50 ağırlıkla hesaplanır ve lisans mezunları arasında en yaygın kullanılan puan türüdür, merkezi ve kurum bazlı personel alımlarında sıkça kullanılır. Puan türleri arasındaki temel fark, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin puan hesaplamasındaki ağırlıklarıdır. Adayların hangi puan türüyle hangi kadroya başvurabileceği yalnızca puan türüne değil, aynı zamanda kurumların yayımladığı personel alım ilanlarındaki mezuniyet bölümü, KPSS taban puanı, yaş ve diğer özel şartlara da bağlıdır.

KPSS P1 NEDİR? KPSS P1 İLE ALIM YAPAN MESLEK VE KURUMLAR

KPSS P1 puan türünün hesaplanmasında Genel Yetenek testinin yüzde 70’i, Genel Kültür testinin ise yüzde 30’u dikkate alınıyor. P1 puan türü özellikle bazı mühendislik bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurabildiği kadrolarda kullanılabiliyor.

P1 puan türü daha çok uzmanlık, denetim ve kariyer mesleklerine yönelik alımlarda adayların karşısına çıkıyor. Ancak her kurumun başvuru şartları ve istediği KPSS puan türü ilanlara göre değişebiliyor.



Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlıkların bazı mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu kadroları



KPSS P2 NEDİR? KPSS P2 İLE ALIM YAPAN MESLEK VE KURUMLAR

KPSS P2 puan türü hesaplanırken Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında etkili oluyor. P2 puan türü lisans mezunu adaylar için hesaplanan puan türleri arasında bulunuyor.

P2 puanı bazı uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı ve kariyer mesleklerine yönelik personel alımlarında kullanılabiliyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili kurumun ilanında belirtilen KPSS puan türünü ve taban puan şartını kontrol etmesi gerekiyor.

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Müfettiş Yardımcısı

Kalkınma bankacılığı alanındaki bazı uzman yardımcılığı kadroları

İdari yargı hakimliği için ilgili başvuru süreçleri

KPSS P3 NEDİR? KPSS P3 İLE ALIM YAPAN MESLEK VE KURUMLAR

KPSS P3, lisans mezunları arasında en yaygın kullanılan KPSS puan türlerinden biri. P3 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 oranında ağırlığa sahip.

Özellikle merkezi ve kurum bazlı personel alımlarında P3 puanı sıkça kullanılıyor. Bununla birlikte P3 puanının kullanılacağı kadro, aranacak minimum puan ve mezuniyet şartı her ilanda ayrıca belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı ve adliyelerdeki bazı kadrolar

Emniyet Genel Müdürlüğü ve POMEM

Komiser yardımcılığı

Gümrük muhafaza memurluğu

Gümrük muayene memurluğu

Gümrük teşkilatındaki bazı memur kadroları

Ticaret Bakanlığı ve taşra teşkilatındaki bazı kadrolar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Posta ve Telgraf Teşkilatı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal hizmet alanındaki kamu kurumları

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kadrolar

Makine ve Kimya Endüstrisi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Göç İdaresi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversitelerin gerçekleştirdiği bazı personel alımları

Bunun yanında bazı kamu bankaları ve kamu iştiraklerinin ilanlarında da KPSS P3 puanı başvuru şartları arasında yer alabiliyor. Örneğin ilgili ilan şartlarına göre müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve bilişim personeli gibi farklı kadrolarda KPSS P3 puanı kullanılabiliyor.

KPSS P1, P2, P3 PUAN TÜRLERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri arasındaki temel fark, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin puan hesaplamasındaki ağırlıklarıdır.

P1 puanında Genel Yetenek yüzde 70, Genel Kültür yüzde 30; P2 puanında Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40; P3 puanında ise her iki test yüzde 50 oranında etkili oluyor.

Adayların hangi puan türüyle hangi kadroya başvurabileceği ise yalnızca puan türüne bağlı değil. Kurumların yayımladığı personel alım ilanlarında mezuniyet bölümü, KPSS taban puanı, yaş ve diğer özel şartlar da ayrıca belirlenebiliyor. Bu nedenle adayların başvuru yapacakları ilanın güncel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

LİSANS KPSS SINAV SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI

KPSS lisans sınavı sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar hızlı sorgulama işlemi için mobil uygulama üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilecek. “ KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. Alternatif olarak şifresini unutan lisans mezunları e-Devlet giriş seçeneğiyle de sonuç ekranına ulaşabilir.