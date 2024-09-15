KPSS'de geç kalan aday manzaraları! Sınava giremeyen adayın bahanesi herkesi şaşırttı

15 Eylül 2024 12:12 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 12:13

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 KPSS ortaöğretim oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 2 milyon adayın başvurduğu sınava birçok aday koştura koştura yetişirken, geç kalan adaylar ise içeriye alınmadı. Geciken adaylardan biri dakikalarca dil dökmesine rağmen sınav salonuna alınmazken, bir adayın geç kalma bahanesi ise herkesi şaşırttı.

KPSS'de manzara bu yıl da değişmedi. Birçok aday nefes nefese kalarak sınava yetişirken, saat 10.00'dan önce gelmeyen adaylar sınav salonuna alınmadı. Sınava giremeyen adaylar büyük üzüntü yaşarken, yurdun dört bir yanından ilginç manzaralar ortaya çıktı.

2 TESTTEN 120 SORU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. Bitiş saati 12.15 olan sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu. 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınavda adaylara 'genel kültür' ve 'genel yetenek' testlerinden oluşan 120 soru yöneltildi. Sınav sonuçları ÖSYM tarafından 4 Ekim Cuma günü açıklanacak.

"BİR DAKİKACIK NE OLUR..."

Elazığ’da Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) ortaöğretime girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti.

Sınava geç kalan ve koşarak gelen bir aday kapıya vurarak, "Ağabey ne olursun açın. Nefes nefese kaldım. Bir dakikacık ne olur. Çok gecikmedim" diyerek dil döktü. Ancak adayın bu sesleri kapıyı açmaya yetmedi.

GEÇ KALAN ADAYIN BAHANESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sivas'ta da KPSS Ortaöğretim oturumuna geç kalan adaylar içeriye alınmadı. Sınava geç kalan adaylardan Emir Bulut, "Sınava giremedim, çünkü otobüs 45 dakika geç kaldı. Otobüsten indiğimde saat 10'u bir geçiyordu. Aileme otobüsü suçlayacağım" diye konuştu.

Sınava ailesinin isteğiyle girdiğini belirten Bulut, "Ben zaten şu an YKS sınavına çalışıyorum. Bu sınava da kendimi denemek için girecektim. Bu nedenle problem etmedim. Sınava giren arkadaşlarım var şimdi oturup onları bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE TEPKİ!

Eskişehir'de de görevli personeller gelen adayların hepsini sınav salonlarına almaya gayret gösterse de dakikalarla yetişemeyen kişiler içeriye alınmadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde girecek olduğu sınava geç kalmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan adaylardan birisi de 2 dakika ile geç kaldığını öne sürerek görevlilerin kendisini içeriye almamasına tepki gösterdi.