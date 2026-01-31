Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Kur'an Kursları Yönetmeliği değişti

Kur'an Kursları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre kurslarda yer alan programlar için öğrenci sayısı şartları, kayıt süreci ve yurt açma faaliyetleri belirlendi.

Kur'an Kursları Yönetmeliği değişti
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Kur'an Kursları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kur'an kurslarında hazırlanan eğitim ve öğretim ile buna ilişkin takvim, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanacak.

ÖĞRENCİ SAYISI ŞARTLARI BELİRLENDİ

Hafızlık tespit sınavında başarılı olanlara Başkanlıkça hafızlık icazet belgesi verilecek. Hafızlık programları için en az 8, işitme ve görme engelliler için en az 3, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerlerdeki 4-6 yaş grubu için ise en az 5 öğrenci şartı aranacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı genel merkezinde Kur'an Eğitim ve Öğretimi Kurulu, il müftülüklerinde ise İl Eğitim ve Öğretim Kurulu oluşturulacak.

Kur'an Kursları Yönetmeliği değişti

Kur'an Eğitim ve Öğretimi Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı veya eğitimden sorumlu başkan yardımcısı başkanlığında Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Diyanet Akademisi Başkanı, Din Hizmetleri Genel Müdürü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, Dini Yayınlar Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Genel Müdürü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, Birinci Hukuk Müşaviri, Din İşleri Yüksek Kurulundan bir üye ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdüründen oluşacak.

KURSLARA KAYITLAR

Kur'an kurslarındaki kayıtlar, uygulanan eğitim ve öğretim programları Başkanlıkça belirlenecek esaslara ve sürelere uygun olarak yapılacak.

Başvurular şahsen ve elektronik ortamda yapılabilecek, reşit olmayanların müracaatları yasal temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek.

Kur'an Kursları Yönetmeliği değişti

KURSLARA BAĞLI YURT VE PANSİYONLAR

Kur'an kursu hizmetlerinin yürütülmesinde barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere ilgili müftünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yurt ve pansiyonlar açılabilecek. Bu yurt ve pansiyonlardan yatılı yaz Kur'an kursu öğrencileri de faydalanabilecek.

Yurt ve pansiyonlara öğrenci kabulünde şehit yakını, öksüz, yetim, fakir olanlara, anne veya babası yurt dışında bulunanlara, çevresinde devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerden gelenlere öncelik verilecek.

Kur'an Kursları Yönetmeliği değişti

Kur'an kurslarında talep olması halinde mülki amir onayıyla servis hizmeti verilebilecek.

Kur'an kursları bünyesinde oluşturulacak "Kurs Aile Birliği", dini, kültürel, eğitsel, sosyal ve sportif etkinlikleri kurs yönetimi ile koordineli olarak yapabilecek.

#Eğitim
