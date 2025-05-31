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 | Bengül Arıca

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bakan Tekin açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB İletişim Merkezi’nde karşıladığı çağrıda Kurban Bayramı tatili süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili soruya cevap verdi. Bakan Tekin tatil süresinin mevcut haliyle kalacağını belirterek "Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 16:07

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kurban Bayramı tatiliyle ilgili net açıklama yaptı. Tekin "Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek" dedi. Bakan Tekin Van’ın Erciş ilçesinde temaslarını sürdürüyor. Programı kapsamında MEB İletişim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, burada çağrı merkezi personeliyle bir araya geldi ve gelen çağrılara cevap verdi. Ziyaret sırasında çağrı merkezine gelen sorulardan birinde bir vatandaş, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını sordu. Çağrıyı bizzat yanıtlayan Bakan Tekin, tatil süresinin mevcut haliyle kalacağını belirterek, konuyla ilgili net açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bakan Tekin açıkladı!

BAKAN TEKİN'DEN NET CEVAP

Telefonun diğer ucundaki vatandaşın "Belki son anda tatil olur diye bekliyoruz" ifadeleri üzerine Bakan Tekin, "Mevzuatımıza göre çocuklarımızın yılda 180 iş günü okula gelmesi gerekiyor. Eğer biz şimdi tatil yaparsak bu süreyi tamamlama imkanımız ortadan kalkıyor. Bu da öğrencilerin bazı dersleri telafi edememesi anlamına geliyor. O yüzden hem hukuki hem pedagojik olarak bu yıl tatil süresini uzatmamız mümkün değil" dedi.

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bakan Tekin açıkladı!

"BAYRAMIN 4. GÜNÜ TATİLİMİZ BİTECEK"

Sosyal medyada yer alan "Bir hafta erken tatil edin, eylülde telafi edin" gibi önerilere de değinen Bakan Tekin, "Bu öneriler kulağa hoş geliyor ama bu yıl 9. sınıfta eksik kalan bir ünite, öğrenci 10. sınıfa geçtiğinde tamamlanamıyor. Aynı şekilde mezun olacak öğrenciler için de bu durum telafi edilemez. Bu yüzden tatil uzatılmayacak. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah" diye konuştu.
Bakan Tekin’in MEB İletişim Merkezi ziyaretinin ardından Erciş Öğretmenevine geçti.

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