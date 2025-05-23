Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Son nokta konuldu

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin süresi netleşti. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı oldukça merak ediliyordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin son noktayı koydu.

TATİL 5 HAZİRAN GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK

Kamu çalışanlarının bayram tatilinin 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacağını aktaran Altun, kamu çalışanları 6-7-8-9 Haziran'da idari izinli sayılacağını, normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönüleceğini bildirdi.

MESAİ 10 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz"

https://x.com/fahrettinaltun/status/1925869336196940029