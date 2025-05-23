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 | Baran Aksoy

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Son nokta konuldu

Son dakika haberi: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların merakla beklediği "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap verdi. Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. kamuda mesai 10 Haziran'da başlayacak.

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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Son nokta konuldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 14:47

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin süresi netleşti. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı oldukça merak ediliyordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin son noktayı koydu.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Son nokta konuldu

TATİL 5 HAZİRAN GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK

Kamu çalışanlarının bayram tatilinin 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacağını aktaran Altun, kamu çalışanları 6-7-8-9 Haziran'da idari izinli sayılacağını, normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönüleceğini bildirdi.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Son nokta konuldu

MESAİ 10 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz"

https://x.com/fahrettinaltun/status/1925869336196940029

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