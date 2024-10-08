KYK burs ve kredi ücretleri 2025 zam miktarı! Üniversiteli gençler merakla bekliyordu
Üniversiteli gençlerin merakla beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. KYK burs başvuruları 13 Ekim'e kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek. Zamlı KYK burs ödemelerinin 2025 Ocak ayından itibaren hesaplara yatacak.
Üniversitelilerin merakla beklediği haber geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı yükseköğretimde eylül ayından itibaren başladı. Öğrenciler yurt veya evlerine yerleşti. Burs ve kredi başvurularının başlaması için gün sayıyordu. Beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuruları başladı.
KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK BAŞVURULARI E-DEVLET PLATFORMUNDAN BAŞLADI
Burs ve krediler geçtiğimiz yıl (2023-2024 eğitim öğretim yılı) önlisans ve lisans için 2 bin TL, yüksek lisans için 4 bin TL, doktora için 6 bin TL olarak belirlenmişti.
ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ YÜKSEK
KYK bursları, ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan öğrencilere önemli bir destek sağlıyor. Öğrenciler bu yıl KYK ücretinin temel ihtiyaçları karşılayacak düzeye yükseltilmesini talep ediyor.
Geçen sene KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya yükselmişti.
KYK burs başvurularının başlamasıyla, öğrenciler 2025 yılı burs ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor.
KYK BURSU NE KADAR OLACAK 2025?
Bu yılki rakamlar ise henüz belirlenmedi. 2025 yılının kredi ve burs miktarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacak.
2025 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.
YILLARA GÖRE KYK KREDİ ÜCRETLERİ
2002 yılından 2024 yıllına kadar öğrencilerin aldığı kredi-burs miktarları şöyle:
- 2002 yılı 45 TL
- 2003 yılı 65 TL
- 2004 yılı 90 TL
- 2005 yılı 110 TL
- 2006 yılı 130 TL
- 2007 yılı 150 TL
- 2008 yılı 160 TL
- 2009 yılı 180 TL
- 2010 yılı 200 TL
- 2011 yılı 240 TL
- 2012 yılı 260 TL
- 2013 yılı 280 TL
- 2014 yılı 300 TL
- 2015 yılı 330 TL
- 2016 yılı 400 TL
- 2017 yılı 425 TL
- 2018 yılı 470 TL
- 2019 yılı 500 TL
- 2020 yılı 550 TL
- 2021 yılı 650 TL
- 2022 yılı 850 TL
- 2023 yılı 1250 TL
- 2024 yılı 2000 TL
KYK BURS ÖDEME GÜNLERİ
KYK burs ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre farklı günlerde yapılacak;
- T.C. kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlar, ilk gün ödemesini alacak.
- T.C. kimlik numarasının sonu 4 ve 6 olanlar, ikinci gün ödemelerini alacak.
- T.C. kimlik numarasının sonu 8 olanlar, üçüncü gün ödemesini alacak.
KYK burs ve kredi ödemeleri, Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin hesaplarına geçecek.
Bu haberi duyunca çok mutlu oldum, üniversite öğrencisi olmak artık biraz daha kolay olacak sanki